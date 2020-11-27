Гончаренко назвал Чалова «сукиным сыном» и посоветовал «не надувать щёки» Фото: REUTERS

ЦСКА не сумел одержать победу на своём поле в ответной игре Лиги Европы против «Фейеноорда». Не помогло даже удаление Николаи Йоргенсена. «Армейцы» создавали моменты, были близки к тому, чтоб распечатать ворота голландцев, но подвела реализация.

Одним из тех, кто добавлял остроты в нападении, был Фёдор Чалов. Молодого нападающего после публичного недовольства главного тренера сборной России Станислава Черчесова поддержали не только клуб и трибуны, но и главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

- Мы пробуем изменить открывания Чалова. Он достаточно часто идёт спиной. Мы хотим это исправить. Сегодня он более качественно открывался, был сосредоточен.

Любой амбициозный футболист должен в такой ситуации разозлиться, а не обижаться и надувать щёки. Для нас он лучший. Можно сказать, он наш сукин сын, которого мы должны оберегать, - сказал Гончаренко после ничьи с «Фейеноордом»

ЦСКА занимает четвёртое место в группе Лиги Чемпионов и имеет в активе 3 очка.

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