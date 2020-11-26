ЦСКА не принял подарок «Фейеноорда»: не помогли даже кричалки про Черчесова

Игроки "Фейеноорда" Маркос Сенеси иЦСКА Константин Марадишвили (слева направо) в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА между командами ЦСКА (Москва, Россия) и "Фейеноорд" (Роттердам, Нидерланды). Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

ЦСКА приступил к ответным матчам Лиги Европы. Начали красно-синие с «Фейеноорда», который на вряд ли обрадовался снежному и морозному гостеприимству Москвы.

ЦСКА на дне турнирной таблицы ЛЕ уже второй год подряд. Но на этот раз у команды Гончаренко были шансы не только обменять четвёртое место на более вольготное, но и стать первой российской командой в текущем еврокубковом сезоне, одержавшей победу.

Но перед бойней за три очка - о вечном. Матч начался с минуты молчания в память о скончавшемся в среду гении. О Марадоне нельзя не вспоминать, как нельзя его и забывать.

Матч начался с минуты молчания в память о скончавшемся в среду Марадоне Фото: Денис Акинин

Армейцы начали активно: прессинговали, не давали голландцам завладеть мячом и постоянно вырезали на, видимо, допившего чай Фёдора Чалова.

О словах Черчесова на арене ЦСКА не забыли. Ранее ЦСКА выступил с заявлением по поводу слов главного тренера сборной России о «позолоченном» Чалове. Теперь и «люди в чёрном» приготовили пару кричалок для Станислава Черчесова. Из приличного и допустимого в печать - назвали его «усатой свиньей».

ЦСКА смотрелся лучше соперника и осмысленней в созидании. Искали шансы впереди, выбегали, ища варианты с Чаловым или Влашичем. Иногда взваливали походы вперёд на плечи Эджуке, который технично пёр вперёд.

Но заигрывались, и тогда шанс проявить себя получала атака «Фейеноорда». Особенно не повезло Бактиёру Зайнутдинову, который играл против очень быстрого и манёвренного Браяна Линссена. Тот имел несколько шансов против не самой компактной обороны ЦСКА, но всё не случалось.

Плюс - фактор Акинфеева. Капитан спасал даже в самых безысходных ситуациях. Одним из таких стал «привет» Робину Ван Перси от защитника гостей Барта Ниукопа. Тот в стиле летучего голландца на Чемпионате Мира-2010 замкнул навес с фланга в паре метров от ворот.

Выходя на второй тайм, наверняка красно-синие не подозревали, какой подарок их ожидает. Не прошло и пяти минут, как Николай Йоргенсен, форвард гостей, получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Вот он, шанс!

Виктор Гочаренко подарок от Йоргенсена начал распаковывать, а вот воспользоваться так и не сумел. Усилил атаку Шкуриным, Гайчем, Тикнизяном, а ведь всё оказалось без толку. На табло грустные нули. ЦСКА остаётся на последнем месте в группе, а российские клубы не могут выиграть уже 16 матчей.

Похоже, европейские кубки для российских команд - Бермудский треугольник, где теряются очки.