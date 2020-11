Prequel: как приложение с фильтрами стало №1 на американском рынке

Каждый день пользователи создают более 1 миллиона приквелов, которые люди видят в Instagram, TikTok и остальных социальных сетях. В 2018 году Тимур и Серж выпустили на американский рынок мобильный фото- и видеоредактор Prequel, который менее чем за два года набрал около 40 млн скачиваний в AppStore и стал центральным звеном в образовании творческого комьюнити криэйторов. Среди его пользователей есть компания Gucci, им пользуются такие звезды, как Ариана Гранде, Селена Гомез, Ким Кардашьян.

Сегодня, чтобы создать продукт, уже недостаточно только идеи, еще нужны скиллы, стратегии и ресурсы. Тимур и Серж согласились поделиться той экспертизой, которой еще нет у небольших компаний. О том, какие шаги предпринимались для проведения анализа аудитории и дальнейшей популяризации приложения - мы в деталях расскажем далее.

Тимур Хабиров, co-founder Prequel и Серж Алексеенко, co-founder Prequel

Первая победа на рынке

Идея Prequel возникла не сразу. В 2016 году Серж и Тимур начинали с лаборатории по созданию приложений с дополненной реальностью. Тогда в 2016 году многие ждали, что именно AR- и VR-технологии выстрелят на рынке, но для мобильных носителей того времени нестандартный функционал оказался не под силу.

Работа с разными направлениями позволила понять, что будущее за полноразмерным форматом для социальных сетей. Тогда хорошие камеры на смартфонах уже были, и для себя создатели Prequel решили, что перспективнее всего развивать приложение для обработки фото и видео.

Первая версия с минимальным набором функций была собрана за полгода. Многие продукты, созданные ранее в лаборатории и находившиеся на стадии бета- тестирования, нашли свое применение в новом приложении. Наукоемкие решения сделали Prequel уникальным в своей сфере. Prequel предложил нечто большее, чем просто обработка фото: идеальный баланс визуальных эффектов, фэшн-стилистики и культурных трендов, ставшие основой, учитывает потребности даже самых капризных трендсеттеров. После выхода приложения на маркет, его сразу же начали скачивать, а пользователи оставляли положительные отзывы. Уже в июне 2020 года Prequel появился и на Android. Сейчас обновленную версию используют около 12 млн человек

Effects by Prequel App

If you made it in New York - you can make it everywhere

Для многих компаний Америка это рынок №1, именно там рождается большинство трендов. На момент разработки Prequel создатели приложения находились в Штатах и могли наблюдать за тем, как живут обычные люди, инфлюенсеры и трендсеттеры.

Если вы работаете в России и пытаетесь создать продукт для американского или, к примеру, французского пользователя, процент успеха минимальный. Культурные различия есть и их нельзя игнорировать. Для эффективного продвижения нужно понимать психологию потребителя и культуру общества отдельных стран.

Здесь хотелось бы вспомнить фразу из песни Frank Sinatra - Hard Times: “If you made it in New York - you can make it everywhere” (“Если вы сделаете это в Нью-Йорке, вы можете сделать это где угодно”). Этим принципом и руководствовалась компания: сосредоточившись на самом сложном для продвижения рынке, создатели знали, что после этого можно запустить Prequel где угодно.

«Кого-то это удивит, но за нами нет больших денег. Мы все делали сами, и поэтому выверяли каждый шаг, позволить себе провал мы не могли. Нам не просто повезло - мы шли к запуску Prequel несколько лет и точно знали, что делаем».

Как набрать популярность среди американских пользователей?

Ariana Grande, effects by Prequel App

Ariana Grande, effects by Prequel App и Kim Kardashian, effects by Prequel App

Как бы это банально ни звучало - в первую очередь все начинается с продукта. Если вы начинаете бизнес ради бизнеса, копируете условно понятный кейс, не задумываясь о преимуществах своего продукта, можно смело закладывать большие бюджеты на маркетинг.

Работая над Prequel, Серж и Тимур пошли по иному пути. Тогда они даже не думали про деньги, а просто старались создать уникальное предложение, которое станет «свежим дыханием» на рынке. Изначально фильтры помогали скрыть плохое качество фото и существующих на тот момент камер. Сегодня хорошим разрешением уже никого не увидишь, потребителю приелась «идеальная» картинка. Именно поэтому первыми в Prequel появились ретро-фильтры, напоминающие кадры, сделанные на любимый пленочный фотоаппарат.

В Prequel верят, что для упоминания компании в хороших рейтингах и списках рекомендаций в магазине приложений Apple, важен сам продукт. Основатели приложения работали над продвижением в поисковом запросе, но не совершали каких-то целенаправленных действий для привлечения селебрити, топ-моделей или лидеров мнений. Если вашему пользователю действительно нравится продукт, то он охотно поделится этой информацией с другими, ведь у звезд тоже есть свое сарафанное радио. К примеру, стилист Ким Кардашьян постоянно использует Prequel и рассказывает о находке своим клиентам.

Пользователь должен думать о том, что сделать, а не как

Главная цель Prequel - дать возможность пользователю самовыражаться, оставить свое исключительное наследие. Для того, чтобы сделать продукт уникальным, внутри компании функционирует арт-лаборатория. Созданием эффектов занимаются дизайнеры и разработчики, которые отсматривают тренды прошлых лет и адаптируют их под времена цифровых технологий. Новые фильтры появляются каждую неделю — количество пользователей, оформивших подписку на Prequel дополнительно стимулирует команду развивать приложение. В свою очередь пользователи, становясь поклонниками Prequel, помогают определять компании востребованность определенных опций.

Prequel стараются не выпускать обновления ради галочки, а привносить в функциональность редактора действительно существенные изменения. Чтобы продукт получился более интересным и наукоемким у сотрудников на вооружении более десятка решений, основанных на искусственном интеллекте и технологиях компьютерного зрения. Создание некоторых эффектов может длиться до полугода, а за красивой картинкой скрываться 3 нейросети.

Effects by Prequel App

Что можно посоветовать молодым компаниям?

Для большого успеха в бизнесе обязательно нужна экспертиза - продуктовая, маркетинговая, техническая. Не обойтись и без качественного ресерча, проработанной бизнес-модели и хорошего менеджмента. Стартовый капитал, безусловно, нужен, но итоговая стоимость вложенных денег еще не говорит об успехе конечного продукта.

«Обычно, в историях успеха акцент делается на то, сколько времени требуется тому или иному продукту для достижения популярности. При этом мало кто говорит, сколько усилий нужно приложить до запуска. Когда ты четко понимаешь, на что тратится время разработчиков и размеренными шагами движешься к цели - все получается. А вот спешка может стать причиной существенных недоработок и легко загубить любой амбициозный проект на самом старте».

Разработчикам, которые планируют запускать стартапы на рынках других стран, следует понимать, что на подготовительный этап может уйти много времени. Чем больше информации - тем лучше вы знаете свою ЦА. Ваш продукт должен быть нацелен на решение конкретных задач выбранной вами аудитории: только в этом случае к вам придут пользователи, топовые блогеры (такие, как Кардашьян или Милли Бобби Браун) и сформируется ваша постоянная аудитория. Именно она поможет вам в дальнейшем продвигать ваш продукт.