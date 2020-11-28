6 фактов о пандемиях от Индианы Джонса медицины

Али Хана прозвали «диким эпидемиологом» и «Индианой Джонсом медицины». Фото: EAST NEWS

Сегодня в мире — пик неопределенности: сложно понять, где факт, а где вымысел. Как же тут разобраться? Эпидемиолог Али Хан, который встречал лицом к лицу лихорадку Эбола, птичий грипп, сибирскую язву и атипичную пневмонию, написал книгу, в которой рассказал о самых страшных болезнях в мире. За время своей 20-летней практики доктор Али Хан видел многое. Он был в затерянных джунглях, чилийских деревнях, азиатских городах, закрытых на карантин, и на скотобойнях султанов. Али Хана прозвали «диким эпидемиологом» и «Индианой Джонсом медицины».

Доктор Али Хан объяснил, как глубока пропасть между заголовками новостей и реальностью и почему пандемия XX века — ВИЧ/СПИД — идет до сих пор. В своей книге «Следующая пандемия» ( издательство “МИФ”) он собрал множество случаев из практики, которые напоминают захватывающий триллер, и полезные факты о болезнях, которые помогают прояснить настоящую ситуацию. Вот некоторые из них.

Кто здесь главный?

Мы, люди, ведем себя как хозяева этои планеты, хотя на самом деле еи правят микробы и насекомые. 70-80% новых инфекции передаются человеку от животных. Остальные проблемы, такие как устои чивые к лекарствам микробы, создали мы сами.

С помощью болезней легко напомнить нам, кто здесь главный.

Микробы похожи на героев компьютерной игры: они стремятся стать неуязвимыми. Но мы все же можем замедлить процесс. Надо прекратить лечить антибиотиками бронхит и обычную простуду. А если курс антибиотиков назначил врач — доводить его до конца, чтобы лекарства успели убить возбудителеи , а не только «ранить».

Тифозная Мэри и другие

В развитии эпидемии огромную роль играют сверхраспространители — люди, которые много контактируют и разносят болезнь. Так ирландская кухарка Мэри Маллон по прозвищу Тифозная Мэри заразила брюшным тифом 51 человека. Хотя у нее самои никаких симптомов не было.

Кто те люди, которые становятся сверхраспространителями? Почему именно они? Почему одних болезнь убивает, а другие выздоравливают? Ответы на эти вопросы еще предстоит найти.

Главный злодей

Если вы когда-нибудь захотите снять фильм ужасов про кошмарный вирус, не нужно выбирать иностранную звезду вроде Эболы. Чтобы заразиться этим вирусом, обычно требуется прямой контакт с кровью, слюной, спермой и другими физиологическими жидкостями. Более того, человек становится заразен в основном к концу болезни,когда у него вряд ли будет желание разгуливать по окрестностям и общаться. А вот гриппом можно начать заражать других еще до того, как появятся какие-либо признаки заболевания. Так что да: главный злодей любого ужастика — банальный грипп.

Конечно, Эбола страшна, но ее жуткая репутация несравнима с фактическим риском. Отчасти дело в том, что из нее любят делать сенсацию в СМИ. Но только сравните: эпидемия Эболы 2014–2015 годов привела к смерти 11 тысяч человек. Грипп ежегодно убивает по 250–500 тысяч.

Вирус гриппа легко мутирует: его геном состоит из восьми фрагментов, которые весьма неразборчивы в связях. Он похож на ленивого рабочего на складе, которыи сует в коробку все, что попадет под руку. Если подборка окажется подходящеи , получится смертельная смесь для очереднои пандемии.

Мечта любого микроба

Есть показатель, описывающии заразность болезни, — базовая скорость репродукции. Если он равен 1, каждыи заболевший заразит как минимум еще одного.

Например, у кори высоченная скорость репродукции — около 15, у гриппа — от 2 до 3 (именно эту концепцию доктор Хан объяснял Кейт Уинслет и сценаристам фильма «Заражение»). Когда мы сталкиваемся с любым заболеванием, вычисление этого показателя позволяет оценить масштабы угрозы.

Если скорость репродукции вируса выше 1, он может сохраняться в популяции вечно. Это мечта любого микроба.

Эпоха авиаперевозок

В мае 2003 года в клинику в Висконсине поступил трехлетний мальчик с лихорадкой неизвестного происхождения, которая сопровождалась высокой температурой (39,4 °C), отеком глаз и красной везикулярной сыпью. Врачи изучили под электронным микроскопом взятые из ранок образцы содержимого и увидели вирусы в форме кирпичиков — отличительный признак оспы. Доктора связались с местным департаментом здравоохранения, а тот — с Центрами по контролю и профилактике заболеваний.

Оспа обезьян появилась в США впервые, поэтому сотрудники системы здравоохранения призадумались: как заболевание, никогда не выходившее за пределы Центральной Африки, попало на американский Средний Запад?

Оказалось, что месяцем ранее один техасский импортер получил из Ганы партию африканских грызунов. Всего 762 особи: гамбийские крысы, полосатые и древесные белки, кистехвостые дикобразы, сони и полосатые мыши. Грызунов разослали дистрибьюторам в шесть штатов, а также отправили в Японию.

Главный вывод таков: в эпоху авиаперевозок болезнь, появившаяся где угодно, быстро может распространиться по всей планете.

Пандемии неизбежны

Пандемии неизбежны. И если мы не будем серьезно относиться к нашей обязанности сотрудничать друг с другом, если не сумеем быстро отреагировать и кардинально изменить наши приоритеты при первых признаках следующей вспышки, мы станем жертвами.

Однако появление крупных человеческих популяций предоставило инфекциям возможность поддерживать себя исключительно путем передачи от человека к человеку — так произошло с вирусом кори, предком которого, вероятно, был один из вирусов крупного рогатого скота. Многочисленные пандемии веками омрачали нашу жизнь и до COVID-19, а вирусы птичьего гриппа и другие зоонозные инфекции, передающиеся человеку от животных, уже готовы устроить новую катастрофу.

Чтобы предотвратить и пережить пандемии, нужно следовать нескольким принципам. Они просты: сильное лидерство, прозрачность информации и готовность тратить время и деньги на укрепление систем здравоохранения. Страны, которые следуют этим правилам, отделались сравнительно легко. Страны, которые предпочли полагаться на надежды и магическое мышление, пострадали. Теперь наша общая, коллективная задача — усвоить нелегкие уроки. Как это очень часто бывает, микробы опасны, но еще более серьезную и постоянную опасность представляем для себя мы сами.

По материалам книги «Следующая пандемия»