Здоровье малыша зависит от того, что ест мама

Было бы идеально, если бы женщина ежедневно питалась бы по-разному Фото: Shutterstock

Питание во время беременности – один из ключевых факторов, благодаря которым малыш на всю жизнь «обеспечивается» здоровьем. Следовать принципам здорового и сбалансированного питания не так уж сложно. Больше того, интуитивно, мы все это знаем, а во время беременности организм и сам хорошо подсказываем, что ему нужно. Главное – прислушиваться к себе, руководствоваться здравым смыслом и советами специалистов. Вот к чему призывают по долгу службы, от чистого сердца и в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», ставшего частью национального проекта «Демография», эксперты Роспотребнадзора.

- В первой половине беременности женщина должна питаться в целом, как обычно, без принципиальных изменений в рационе. Желательно, чтобы белки, жиры и углеводы находились в стандартной пропорции 1:1:4. Однако в первый триместр беременности, когда происходит развитие тканей и органов плода, важно следить за тем, чтобы в организм будущей матери поступал полноценный белок, витамины и минеральные вещества в оптимальных количествах (обычно их не хватает).

- С пятого месяца беременности потребности в питательных веществах существенно возрастают. Скажем, если до беременности, согласно индивидуальным потребностям, женщине требовалось около 2000-2200 ккал в сутки, то уже во второй половине беременности необходимо прибавить еще 350-400 ккал за счет белка - молока и молочных продуктов, нежирного мяса и птицы, яиц.

- Желательно сократить потребление простых сахаров, так как существует прямая зависимость между количеством углеводов и массой плода. Количество сахара не должно превышать в рационе 50 г в сутки. Количество растительных масел (подсолнечного, кукурузного, оливкового) следует увеличить до 40% общего количества жиров. При этом исключают тугоплавкие говяжий и бараний жиры и маргарин.

- Необходимо двигаться, причем так, чтобы соблюдать баланс между поступившими калориями и их расходованием. Представления о том, что женщина должна много прибавить в весе за беременность – миф. Индекс массы тела желательно и в таком положении сохранять в пределах 25. Например, при росте 170 см прибавка может быть с 55 до 71 кг. Во второй половине беременности прибавка массы тела не должна превышать 300-350 г в неделю.

- Было бы идеально, если бы женщина ежедневно питалась бы по-разному. В ее рационе в обязательном порядке должны присутствовать хлеб (ржаной и пшеничный), порция макарон и круп, картофель, 5 порций овощей и свежих фруктов, стакан сока, одно куриное яйцо, несколько порций молока и кисло-молочных продуктов, порция нежирного мяса и птицы, 2-3 раза в неделю порция рыбы (камбала, лосось, сельдь).

- А вот от маргарина, колбас, сахара беременным и кормящим лучше всего либо совсем отказаться, либо очень редко их употреблять. С осторожностью следует использовать в питании и те продукты, которые женщина ранее не пробовала – чтобы не вызвать аллергической реакции или пищевой непереносимости.

- Пить нужно не более 1,2 л в день (вода, чай, молоко, компоты, первые блюда). Употребление поваренной соли также требует контроля - к окончанию срока беременности не более 5 г соли в день. Потребность в витаминах и минеральных веществах во второй половине беременности возрастает практически в два раза, что не может быть компенсировано с пищей, не превышая нормы рациона. Поэтому целесообразно будет проконсультироваться с врачом о дополнительных источниках микронутриентов.

- - Во время лактации из рациона исключите острые приправы и некоторые пряности, чеснок, лук, черемшу, крепкие кофе и чай, алкогольные напитки, в том числе пиво – грудное молоко может приобрести дополнительный вкус и запах, и ребенок может раньше времени отказаться от груди.

- Кормящие женщины должны быть очень аккуратны в обращении с продуктами с высоким аллергенным потенциалом: шоколадом, какао, цитрусовыми, орехами, медом, томатами, яйцами, клубникой, икрой, креветками. А если прием пищи что-либо содержал из перечня выше, то следует внимательнее обычного следить за состоянием ребенка после кормления. Кроме того, при чрезмерном употреблении таких продуктов, как огурцы, сливы (в т.ч. чернослив), абрикосы (и курагу), инжира, винограда, у ребенка могут возникать расстройства желудочно-кишечного тракта (диспепсии, метеоризм). Молодым мамам важно учитывать такие нюансы и некоторое время, возможно, воздерживаться от тех или иных продуктов.