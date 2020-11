Иранский «Ботокс» удостоен туринского золота

Главный приз в этом году достался иранскому фильму «Ботокс» (Botox) Кавеха Мазахери Фото: кадр из фильма

Туринский фестиваль – один из главных итальянских киносмотров, за почти четыре десятка лет своего существования заработавший репутацию лаборатории будущего современного кино: именно здесь были открыты такие всемирно известные режиссерские имена, как Чень Кайге («Прощай, моя наложница») и Цай Миньлян («Я не хочу спать одна»). В главном конкурсе – лучшие независимые фильмы подающих надежды кинематографистов, как уже засвеченные на фестивалях, так и представленные в формате мировых или международных премьер. Плюс соревновательные секции документального кино, внеконкурсные программы и всемирно известные своим качеством ретроспективы, которых в этом году не было в связи с вынужденно сокращенным форматом мероприятия.

Главный приз в этом году достался иранскому фильму «Ботокс» (Botox) Кавеха Мазахери - весьма неожиданному для этой страны произведению, чья главная героиня - специалистка по указанной в названии пластической операции, популярной у местных богачек, даром что мало кто способен оценить под платком их красоту. Эта не вполне кошерная деятельность определяет, вероятно, психологический склад героини - когда ее умалишенная сестра случайно столкнула ногой с крыши их брата, та бестрепетно решила его утопить, после чего задумалась и о решении вопроса с психической. Завершается этот странный образец нестрашной и несмешной черной комедии сценарным трюком, делающим непонятным, зачем мы вообще все это смотрели, - но именно он, вероятно, принес вещи еще и приз за лучший сценарий.

Спецприз жюри и премия лучшей актрисе (Мерседес Эрнандес) отошли не раз награжденной в этом сезоне (от Санденса до Салоников) мексиканской картине «Без особых признаков» (Sin señas particulares) Фернанды Валадез Фото: кадр из фильма

Спецприз жюри и премия лучшей актрисе (Мерседес Эрнандес) отошли не раз награжденной в этом сезоне (от Санденса до Салоников) мексиканской картине «Без особых признаков» (Sin señas particulares) Фернанды Валадез - о поисках матерью пропавшего без вести сына, уехавшего в Америку в поисках лучшей доли и скорее всего убитого на границе. С редким для дебютантки мастерством в последний момент это крайне мрачное гиперреалистическое повествование переводится в регистр еще более депрессивного фантастического реализма - это то, что не вполне получилось у перехваленного бразильского фильма «Дом памяти» (Memory House) Жоао Паоло Миранды Марии.

Приз за лучшее исполнение мужской роли справедливо отдали румыну Конраду Мерикоферу за фильм Еугена Ебелеану «Маковое поле» (Camp de Maci) Фото: кадр из фильма

Приз за лучшее исполнение мужской роли справедливо отдали румыну Конраду Мерикоферу за фильм Еугена Ебелеану «Маковое поле» (Camp de Maci) - психологическую драму о молодом полицейском, находящемся в непросто дающихся ему поисках собственной сексуальной идентичности. Как назло, ему приходится отправляться подавлять гомофобную акцию озабоченных традиционными ценностями граждан, требующих, чтобы геи убирались вон из Румынии, на которой ему практически делает «аутинг» один из его случайных партнеров.

Специальным упоминанием отмечен еще один арт-хит сезона, нигерийский «Это мое желание» (Eyimofe (This is My Desire) Ари и Чуко Эсири - разделенное на две части («Испания» и «Италия») полотно о героях, обуреваемых желанием уехать из Африки в упомянутые европейские страны. Вообще фильмы из стран третьего мира, рассказывающие о людях, поставленных на грань выживания или являющихся объектом натурального геноцида со стороны правительств собственных стран, очевидным образом контрастируют с картинами из несравненно более благополучных мест, чьи персонажи могут позволить себе роскошь самопознания и прочих рафинированных переживаний.

Прелестный южнокорейский фильм дебютантки Данби Юн «Движемся дальше» (Moving On) - кино глубокого погружения, в котором мелкие детали и мгновенные эмоции значат гораздо больше сюжета. Фото: кадр из фильма

Прелестный южнокорейский фильм дебютантки Данби Юн «Движемся дальше» (Moving On) - кино глубокого погружения, в котором мелкие детали и мгновенные эмоции значат гораздо больше сюжета. Семья разведенного лузера въезжает в дом престарелого отца, находящегося на опасной грани деменции. Пока дети обживают теплые и уютные пространства, взрослые под ханжеские дифирамбы старику вынашивают планы по сдаче его в богадельню с последующей продажей семейного гнезда и прикарманиванием денег. Наивный, игровой мир детства противостоит примитивным взрослым расчетам, но не может не проиграть ему, хотя дети сильнее взрослых, ибо еще не находятся в такой зависимости от жизни, не склонны долго о ней размышлять и предаваться унынию. Относятся к ней как к игре, как к приключению. В Евангелии сказано, «Будьте как дети», но практически никто не в состоянии это себе позволить.

Еще один симпатичный азиатский фильм «Микки на дороге» (Mickey on the Road) тайваньской дебютантки Мьян Мьян Лу - роудмуви самопознания двух молодых оторв Фото: кадр из фильма

Еще один симпатичный азиатский фильм «Микки на дороге» (Mickey on the Road) тайваньской дебютантки Мьян Мьян Лу - роудмуви самопознания двух молодых оторв: одна пляшет на шесте, другая мечтает выступать вместе с мужчинами в шаолиньском монастыре, где сексистски полагают, что женщины этого не достойны. Поездка в китайский Гуанджоу, где у одной отец, а у другой отец ее будущего ребенка, пробуждает у обеих желание пересмотреть традиционный подход ко многим вещам - ну как в Китае, где под вывеской традиции давно уже пустота.

К слову о традициях. В рамках фестиваля, как всегда, было несколько ретроспективных показов - в том числе советской классики, великолепно отреставрированных «Мосфильмом» под руководством К. Г. Шахназарова.