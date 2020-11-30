Мощный взрыв на Солнце 29 ноября 2020 года: о чем свидетельствует и чем грозит

Солнце становится всё более активным. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Самая мощная вспышка за последние три года произошла на Солнце вчера, 29 ноября 2020 года, около 16 часов по московскому времени», - сообщила 30 ноября Лаборатория рентгеновской астрономии ФИАН. Катаклизму присвоили балл М4.4 – четвертый по пятибалльной системе. Таких не было с осени 2017 года.

Катаклизм на обратной стороне Солнца: рентгеновское фото из сообщения ФИАН.

Однако, как полагают российские ученые, «существует значительная вероятность, что реальная мощность вспышки была ещё выше, так как центр взрыва находился на обратной, невидимой с Земли стороне Солнца. Более точно, был расположен за левым краем солнечного диска. Область солнечной поверхности, где произошла вспышка, таким образом, не видна с Земли. Однако охваченная солнечным взрывом область простиралась так высоко вверх, что часть ее, приподнятая над поверхностью, стала видна из-за солнечного края. Именно она и дала те потоки излучения, которые зарегистрировали на Земле. Очевидно, что при такой конфигурации реальная мощность события остается неизвестной, так как мы видим лишь его часть».

Вывод: «не исключено, что вспышка, на самом деле, относилась к высшему классу X».

График, иллюстрирующие то, как взрыв набирал мощность.

Мощная вспышка подтверждает предположение о том, что период спокойного Солнца закончился и светило вступило в новый 11-летний цикл своей активности -25-й. Сбывается «пророчество» NASA, которое предрекало начало буйства светила в своем пресс-релизе от 15 сентября 2020 года. И тем самым предупреждало человечество о грозящих опасностях. А именно: о риске мощных взрывов на поверхности Солнца, сильных вспышках, корональных выбросах и потоках солнечного вещества – событиях, свойственных периодам солнечной активности. Они способны нанести серьезный урон человеческой цивилизации как на самой Земле, так и в космосе – космонавтам и астронавтам, находящимся на орбите. Или тем, которые отправятся к другим планетам. Или хотя бы на Луну.

Корональный выброс, зафиксированный с борта зонда Solar and Heliospheric Observatory (SOHO).

Вывод о том, что Солнце набирает активность, равно как и о том, что оно вступило в очередной цикл, специалисты NASA и примкнувшие к ним эксперты из Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA), сделали после того, как проанализировали динамику появления солнечных пятен. Вроде бы они зачастили. Что и свидетельствует: Солнце меняется.

Максимум предыдущего цикла пришелся на 2014 год, минимум – на 2019. После этого он – предыдущий цикл – должен был бы и закончится, а новый – начаться. Но Солнце почему-то медлило с началом. И вот сподобилось.

Такое разное Солнце: справа - спокойное, слева в периоды активности.

Максимум Солнечного цикла 25 ожидается в июле 2025 года. Так что вспышка 29 ноября 2020 года - далеко не последний сюрприз. И скорее всего, не самый мощный. Но главное, что он был почти безобидным. Поскольку не был направлен в сторону нашей планеты.

Тем не менее, по данным NOAA, рентгеновское и ультрафиолетовое излучения, порожденные вспышкой, все-таки задели атмосферу Земли – ионизировали ее верхние слои, вызвав нарушение радиосвязи, сильные помехи на частотах ниже 20 MHz и полные провалы вещания на частоте 10 MHz.

Основные проявления активности - заряженные частицы и облака плазмы, которые неизбежно формируются вспышками большой силы, пройдут в сотнях миллионов километров от Земли.

Но успокаиваться рано. Как объяснили в лаборатории, «вращение Солнца приводит к тому, что вспышечные центры перемещаются слева направо. По этой причине активный центр, который произвел вспышку, уже в течение суток появится в поле зрения Земли. Через неделю же, 6-7 декабря, он окажется точно на линии Солнце-Земля...

То есть, возможно продолжение. О том, насколько оно может быть опасным – особенно в активные периоды – читайте в нашем материале Пугают пуще прежнего: астрономы предрекли гибель нашей цивилизации в ближайшие 100 лет