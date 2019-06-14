Пугают пуще прежнего: астрономы предрекли гибель нашей цивилизации в ближайшие 100 лет

Астрономы Колорадского университета в Боулдере (University of Colorado Boulder), ведомые Ютой Нотсу (Yuta Notsu) анализировали данные, собранные космическими телескопами — искали в обозримом космическом пространстве звезды похожие на Солнце — примерно того же размера и класса. Искали не просто так, а с целью посмотреть, как они себя ведут. И увидели: 43 «солнечных брата» из числа попавших в поле зрения оказались очень беспокойными. Время от времени они полыхали так называемыми «супервспышками», которые по мощности в тысячи раз превосходили «обычные» — солнечные. Из чего астрономы сделали вывод: и наше Солнце способно на такие пакости, причины которых остаются загадочными. А сами пакости — непредсказуемыми. Но ожидаемыми.

Частота «супервспышек», как выяснилось, зависит от возраста звезды. Молодые — невоздержанно выбрасывают энергию каждую неделю. Пожилые — вроде нашего Солнца — раз в тысячу-другую лет. В среднем.

Колорадские астрономы грозят: солнечная «супервспышка» может произойти в ближайшие 100 лет. То есть пугают пуще прежнего. Ведь совсем недавно их не менее ученые коллеги - Манасви Лингам (Manasvi Lingam) и Ави Лоеб (Avi Loeb) из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics) отводили чуть больше времени - 150 лет. И даже предлагали способ защиты.

Обе «пророческие группы» сходятся в одном: от «супервспышки» перегорят все электрические сети, расплавятся трансформаторы, испортятся и попадают спутники. Это — как минимум. Катастрофа нанесет ущерб примерно в 20 триллионов долларов. Что сопоставимо с ВВП США.

Жизнь на Земле, возможно, сохранится. Но человеческая цивилизация вряд ли оправится от столь больших материальных потерь. И деградирует. А то и вообще исчезнет.

Увы, есть и более тревожные прогнозы, которые вообще не оставляют шансов никому. Солнце, оказывается, может буквально спалить нашу планету как в фильме «Знамение». Спалить выбросом энергии, который будет несравненно мощнее тех, за которыми проследили Юта Нотсу с соратниками.

Солнце способно уничтожить жизнь на Земле в любой момент.

Астрофизики большой группы, ведомые Стивом Мейрсом (Steve Mairs) из Восточно-азиатской обсерватории на Гавайских островах (East Asian Observatory: Hilo, Hawaii), определили мощность вспышки, которой в 2016 году полыхнула звезда JW 566, расположенная в созвездии Ориона в 1500 световых годах от Солнца. Определили и ужаснулись: она была в 10 миллиардов раз мощнее типичных солнечных вспышек...

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