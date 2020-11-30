Мораторий на плановые проверки малого бизнеса: на сколько продлили

Михаил Мишустин также рассказал о расширении списка услуг, предоставляемых в МФЦ Фото: REUTERS

Мораторий на плановые проверки малого бизнеса будет действовать до 31 декабря 2021 года. По поручению президента правительство продлило его на год. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в понедельник, 30 ноября, на совещании со своими заместителями.

- Именно этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции. В малом бизнесе заняты миллионы людей, и наша задача продолжить их поддержку, - отметил Мишустин.

Напомним, мораторий на проверки малых и средних предприятий был введен в апреле. Предложение о продлении этого моратория до конца 2021 гола вошло в проект общенационального плана восстановления экономики.

Михаил Мишустин также рассказал о расширении списка услуг, предоставляемых в МФЦ.

- Теперь в МФЦ можно будет получить ключи электронной цифровой подписи и направить документы, в том числе отчетность, в электронной форме в различные ведомства и организации, а также получить ряд услуг, которые нужны для развития и начала предпринимательской деятельности, - сообщил премьер.