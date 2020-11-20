Молодые учителя готовятся к финалу конкурса «Учитель будущего»

Динара Хамавова (в центре) со своей командой: Айисат Абдулаева (слева) и Индира Салманова (справа). Автор фото: Анна БАХТИНА

Профессиональный конкурс «Учитель будущего» стал первым масштабным всероссийским состязанием среди педагогических команд, в нем приняло участие более 39,5 тысяч учителей, почти 9 тысяч – молодых педагогов. Самым богатым на молодые талантливые педагогические кадры оказался Северо-Западный федеральный округ. 12 учителей Санкт-Петербурга в возрасте от 23 до 30 лет представят свои общеобразовательные учреждения на финале конкурса. Среди них самая молодая финалистка, ей всего 23 года, Дарья Антонова – учитель начальных классов школа № 35 с углубленным изучением английского языка Василеостровского района.

«Выбор профессии мне был ясен ещё с детства, мне нравилось играть в школу и быть в роли учителя. Но оставалось самое сложное – выбор направления, я выбирала между учителем химии, математики и физкультуры. Чтобы определиться, я записалась на курсы будущих учителей и нас водили на открытые уроки к разным учителям. Оказавшись на одном из мастер-классов у учителя начальных классов, я поняла, вот оно, то, чем я действительно хочу заниматься и вижу в этом своё будущее! – рассказала о себе Дарья. – По специальности я закончила «Некрасовский пед. колледж №1». Сейчас я получаю высшее образование, учусь на 3 курсе по специальности учитель географии в РГПУ им.Герцена».

27-летний учитель физики Алексей Репнев из московской школы имени Маршала В.И. Чуйкова тоже довольно рано осознал, что ему нравится работать с детьми.

«Еще старшеклассником я подрабатывал аниматором на детских праздниках, и быстро понял, что мне нравится проводить научные шоу, рассказывать ребятам про физические и химические явления. Из ивент-индустрии меня унесло в детское дополнительное образование, и я начал делать естественно-научные курсы для ребят, кто ещё не изучает эти науки в школе, – объяснил Алексей. – А потом одна моя ученица привела меня в прекрасную школу, где я познакомился с Ольгой Старуновой – учителем математики и информатики – и она уговорила меня вести научный кружок для пятиклассников».

Юная финалистка, которая лишь на несколько месяцев старше Дарьи Антоновой, учитель географии лицея №8 г. Махачкалы и лидер команды Динара Хамавова профессию учителя выбрала тоже в детстве, когда сидела на уроках своей мамы. Она поделилась, какое событие полуфинала стало самым ярким для нее.

«Тот самый момент, когда со сцены объявили нашу команду победителями полуфинала, он просто бесценен. Мы не ожидали, что сможем выиграть. У меня на телефоне сохранилось видео. Знаете, я это видео, как талисман, храню», – призналась Динара.

Финал профессионального конкурса «Учитель будущего» пройдет в I квартале 2021 года, а пока действующие учителя ждут финала, 24 ноября стартует отдельный конкурс «Учитель будущего. Студенты» для обучающихся (студентов) по педагогическим и иным программам высшего образования, которые планируют связать свою профессиональную деятельность с образовательными организациями. Подать заявку можно на сайте studtrek.ru

Профессиональный конкурс «Учитель будущего» стартовал 19 ноября 2019 года и проводится при поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Оргкомитет проекта возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова.