"Пытался сотни раз, но не мог подобрать слова": Михаил Ефремов наконец сделал то, чего от него давно ждали

Михаил Ефремов наконец сделал то, чего от него давно ждали Фото: Михаил ФРОЛОВ

Родственники погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова получили первое и долгожданное письмо от Михаила Ефремова. Актер написал его еще 3 ноября, пока сидел в столичном СИЗО "Водник", но дошло послание только сейчас. Два листа, исписанных убористым почерком, "Комсомолке" показал защитник потерпевших Александр Добровинский.

- Маргарита Захарова передала мне это письмо, в котором Михаил Ефремов раскаивается в содеянном и приносит свои извинения. Эти слова показались нам искренними и человечными - их Михаилу Олеговичу следовало бы сказать изначально, - отметил Добровинский.

В своем покаянном послании, обращаясь к вдове, актер заметил, что его письмо может быть воспринято неправильно.

- Уважаемая Маргарита Владимировна! Вы, конечно, можете сразу выкинуть это письмо, потому что Вам пишет Михаил Ефремов. Убийца, как вы сказали, Вашего мужа. Я сотни раз пытался написать это письмо, но никак не мог подобрать верные слова.., - признался осужденный. - Когда случилась эта трагедия, я был в беспамятстве, и не могу понять до сих пор, как это случилось. Но точно знаю одно. С того дня жизнь моя разделилась на до и после. Я не знаю, как мне дальше жить. Конечно, я ежедневно молюсь за душу Сергея. Я не могу простить себя за то, что произошло. За то, что по моей вине погиб хороший мужик. За то, что я доставил много горя его родным...Прошу Вас, простите меня.

Михаил Ефремов написал покаянное письмо из заключения.

Я не знаю, как теперь мне общаться со своей семьей. Как смотреть в глаза своей жене и как воспитывать своих детей. Того веселого, ироничного и безалаберного Михаила Ефремова, которым я был, больше не будет никогда. Даже если Вы простите меня, за тот смертный грех, что я совершил, мне все равно придется отвечать перед Богом.

Кроме того, Ефремов попросил прощения за "свою ошибку в выборе адвоката" - одиозного Эльмана Пашаева, который неоднократно последними словами оскорблял семью погибшего. Одно из самых едких его высказываний - "каждая собака в той деревне теперь мечтает стать потерпевшей по делу Ефремова".

Михаил Ефремов написал покаянное письмо из заключения.

- Я неоднократно просил его не высказываться по поводу родных и близких Сергея. Но было такое ощущение, что он меня не слышал и продолжал говорить хамские вещи в адрес Вашей семьи. За то, что я не смог остановить его, я очень виноват перед Вами, - покаялся знаменитый арестант. - Но я был в шоковом состоянии, а он все говорил и говорил... Простите, что не смог остановить его. Прошу Вас, дайте мне возможность стать хотя бы нормальным отцом своим детям. Без Вашего прощения у меня этого просто не получится. И еще, если Вам что-нибудь будет нужно, то все, что в моих силах, я сделаю. Я искреннее раскаиваюсь в том, что совершил. В своем грехе.

Повлияет ли это письмо на судьбу Михаила Олеговича - вопрос открытый. Возможно, примирение сторон поможет актеру скостить срок в кассационном суде, однако, утверждать это пока рано. Сам Ефремов тем временем, скорее всего, осваивается на новом месте: вчера вечером его должны были доставить в колонию в Белгородской области, где он и будет отбывать положенный срок.