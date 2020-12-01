«За годы чувств благодарю, за радость наших встреч»: Полина Гагарина обратилась к бывшему мужу

Такие песни, как «Ты не целуй», вне времени и вне моды

Певица Полина Гагарина сейчас переживает развод со своим вторым мужем фотографом Дмитрием Исхаковым. Поклонники Гагариной, увидев новый клип артистки на песню «Ты не целуй», уверены, что Полина посвятила этот хит своему бывшему. Поэт Михаил Гуцериев и композитор Вадим Усланов написали песню в жанре романса.

- Ты не целуй мои воспоминания,

Не обещай надежды без любви,

Моих ночных обид щемящее мерцанье

Ты не терзай, не береди души…

Слезами за окном

Забарабанил дождь…

Я не услышу слов любви,

Мой телефон молчит,

Ко мне ты не придёшь.

За годы чувств благодарю,

За радость наших встреч.

Улыбкой горькой озарю,

Ты создан для любви,

Ты лучший из людей!

- Такие песни, как «Ты не целуй», вне времени и вне моды. Они будут востребованы всегда, потому что попадают точно в сердце. Я очень счастлива, что именно эту композицию Михаил Сафарбекович доверил мне. Ему в этом стихотворении удалось очень точно передать женскую суть. Я считаю, что это одна из лучших песен Гуцериева, — поделилась своими впечатлениями Полина Гагарина.

Певица выпустила клип в память о былой любви

Экранизацией романса занялся известный клипмейкер Антон Родин, сделавший со своей командой настоящий киноспектакль — камерный, наполненный живыми, неподдельными эмоциями.

- Когда я в первый раз послушал песню, а особенно прочитал стихи, я понял, что не надо нагружать эту историю ничем лишним — в ней и так уже всё есть. Весь фокус направлен на потрясающие стихи, пронзительную музыку и проникновенное исполнение Полины Гагариной,— рассказывает Антон Родин.

Перед съёмочной группой стояла ещё одна очень важная задача — соединить историю, которую так эмоционально передаёт певица, с кадрами из телевизионного сериала «Осколки», новый сезон которого покажет телеканал «Россия». Именно трек «Ты не целуй» станет заглавной песнеймногосерийной мелодрамы производства компании WeiT Media.