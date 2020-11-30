Певица официально подала на развод с мужем-фотографом Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Полина Гагарина подала на развод с фотографом Дмитрием Исхаковым. Супруги давно не живут вместе.

Полина Гагарина требует предоставить ей опеку над дочерью Мией. Девочку она родила 26 апреля 2017 года. По некоторым данным, 33-летняя артистка не против общения и встреч Исхакова с малышкой.

После официального расторжения брака Гагарина собирается подать заявление на раздел имущества. Сейчас у супругов в собственности огромный загородный дом и несколько квартир.

Стоит отметить, что заявление о разводе Полина подала в Люблинский районный суд 24 ноября. Три дня спустя его приняли к производству. Первая беседа супругов с судьей Еленой Панфиловой состоится 14 декабря в 15:00.

Полина и Дмитрий считались одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Впервые они встретились в 2010 году во время фотосессии певицы. В тот период она переживала развод с первым мужем Петром Кисловым. Спустя три года Гагариной снова понадобилась съемка, она обратилась к Дмитрию. Затем артистка стала оставлять сообщения в блоге фотографа. В 2013 году они стали встречаться, а в 2014-м поженились. Певица призналась, что избранник подкупил ее тем, что звонил по 15 раз в день и интересовался всеми делами. Дмитрий нередко называл жену своей музой.

Стоит отметить, что слухи о проблемах звездной пары ходили давно. Весной 2020 года стало известно о том, что Гагарина ушла от мужа. Исхаков активно принимал участие в воспитании пасынка - 13-летнего Андрея и считал его родным сыном.

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