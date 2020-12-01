Глава правительства Казахстана предложил укрепить сотрудничество государств ШОС в агропромышленной сфере

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Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин принял участие в online-заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Глава кабинета подчеркнул необходимость более тесного и эффективного сотрудничества стран ШОС в области торговли, а также изучение возможностей для наращивания объёмов товарообмена в рамках организации. Премьер-министр Казахстана предложил пересмотреть действующую Программу сотрудничества ШОС по продовольственной безопасности, дополнив её конкретными мерами по наращиванию инвестиционного и инновационного взаимодействия в сфере аграрно-промышленного комплекса. По словам Аскара Мамина, программа должна учитывать конкурентные преимущества каждого из государств-членов ШОС, а также новые подходы к обеспечению надежной, доступной и устойчивой к внешним и внутренним шокам логистической инфраструктуры. Глава правительства Казахстана отметил необходимость наращивания объёмов промышленного и инвестиционного сотрудничества.

«Реализация совместных инвестпроектов позволит усилить уровень интеграции национальных экономик, диверсифицировать направления производственных процессов и повысить их устойчивость, расширить доступ создаваемой государствами-членами ШОС стоимости как на взаимные, так и на внешние рынки, максимизировать потенциал экономик за счет конкурентных преимуществ, снизить влияние внешних шоков», - заявил Аскар Мамин.

В заседании Совета глав правительств приняли участие вице-президент Индии, премьер Госсовета Китая, премьер-министры Таджикистана, Узбекистана, исполняющий обязанности премьер-министра Киргизстана, секретарь по внешним связям парламента Пакистана, вице-президент Афганистана, премьер-министр Беларуси, вице-президенты Ирана и Монголии, министр иностранных дел Туркменистана, глава кабинета министров России Михаил Мишустин. Во встрече участвовали представители Секретариата ШОС и структурных подразделений организации, отвечающих за торговлю и банковскую сферу. Они обсудили меры по углублению сотрудничества между странами ШОС в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в том числе совместные действия, направленные на преодоление последствий пандемии. Рассмотрена деятельность Делового совета и Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества за два минувших года, отчёт об исполнении бюджета ШОС за прошлый год и бюджет на 2021 год. По итогам заседания приняты совместное коммюнике и план по реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества ШОС на 2021-2025 годы.

Следующее заседание Совета глав правительств запланировано на ноябрь будущего года, встреча пройдёт в Нур-Султане.

Крупнейшая зерновая держава

Стоит отметить, что с самого начала пандемии коронавируса аграрно-промышленный комплекс Казахстана стал объектом особого внимания правительства. Это связано не только с тем, что в подобные турбулентные периоды продовольственная безопасность приобретает особую роль. Казахстан является агроиндустриальной страной, где от состояния сельского хозяйства напрямую зависит жизнедеятельность основной части граждан. Доля сельского хозяйства в ВВП Казахстана на первый взгляд невелика, она составляет 6,7%. Однако более 70% территории Казахстана – это земли, используемые для растениеводства и животноводства. В сельской местности проживает 43% населения республики, а от степени развития сельскохозяйственного производства во многом зависят не только те, кто работает «на земле», но и те, кто в той или иной мере связан с сельскохозяйственным рынком. Аналитики утверждают, что с уровнем развития сельхозпроизводства связано благосостояние большинства граждан Республики Казахстан.

Казахстан - крупнейшая зерновая держава мира. В зерносеющих районах страны возделываются главным образом сильные и твердые сорта пшеницы с большим содержанием клейковины, а именно такая пшеница пользуется большим спросом на мировом рынке. В Казахстане также выращивается зерновая кукуруза, возделывается рис, гречиха, рапс, соя, овес, хлопок, сахарная свекла, многие овощи и фрукты. Не менее важной отраслью сельского хозяйства в Республике Казахстан является животноводство, оно обеспечивает население продуктами питания, а легкую промышленность - сырьем. Ежегодно в Казахстане в среднем производится до 750 тыс. тонн мяса, более 4,5 млн тонн молока, порядка 2,5 млн штук яиц, 30 тыс. тонн шерсти.

В северных регионах страны преобладают свиноводство и молочное скотоводство, в южной части - мясное скотоводство, овцеводство, коневодство и верблюдоводство, в западной и восточной - мясное скотоводство и коневодство. Птицеводство распределено равномерно по всем регионам. Для пустынных и полупустынных территорий основными видами сельскохозяйственного производства являются овцеводство, коневодство и верблюдоводство. Кстати, коневодство в Казахстане является традиционным сектором сельского хозяйства и располагает большими массивами естественных пастбищ, а лошади служат источником получения мяса и кумыса.

В настоящий момент в Восточно-Казахстанской области четыре хозяйства занимаются мараловодством. Они ежегодно производят около восьми тонн сухих пантов и изготавливают кожевенное сырье, используемое для производства замши.

Продукция растениеводства и животноводства производится на государственных, кооперативных и акционерных сельскохозяйственных предприятиях, в крестьянских и фермерских хозяйствах, а также в личных подсобных хозяйствах. Аграрно-промышленный комплекс является жизненно важным для всех граждан Казахстана, включая жителей индустриальных центров.

Стимулы-запреты-результаты

Буквально в первые недели и месяцы пандемии правительство Казахстана приняло ряд жёстких мер для гарантии того, что прилавки продуктовых магазинов не опустеют, а цены на продукты питания не подскочат. Для стратегически важных продуктов аграрного производства был установлен запрет на экспорт. Было запрещено вывозить морковь, репу, свеклу, кочанную и цветную капусту. Под запрет на экспорт попала мука пшеничная, пшенично-ржаная, мука мягкой пшеницы и меслина, а также гречка, сахар, картофель, лук, семена подсолнечника и подсолнечное масло.

Одновременно с этим правительство не скупилось на помощь эффективным предприятиям и секторам агропромышленного комплекса. Поддержка сельского хозяйства осуществляется в рамках программы «Экономика простых вещей», старт которой был дан в 2018 году действующим на тот момент президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, поставившим целью снижение зависимости от импорта и создание в стране оптимальных условий для производства товаров повседневного спроса, в том числе продуктов питания.

Пандемия продиктовала необходимость внести в «Экономику простых вещей» коррективы. Уже в марте, к началу весенних полевых работ, по распоряжению президента Касыма-Жомарта Токаева на их финансирование было выделена сумма, эквивалентная 17,4 млрд рублей. Позже на финансирование секторов, связанных с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, правительство республики выделило 700 млрд тенге (свыше 120 млрд рублей). Глава государства поручил обеспечить фермеров дешевыми горюче-смазочными материалами, стоимость которых не превышает 165 тенге за литр – эта сумма эквивалентна 29 рублям и она на 15% ниже рыночной цены. «Для этого будет выделено около 390 тыс. тонн дизтоплива по льготной цене. Подчеркну, что удешевленное топливо должно дойти до конечных получателей - фермеров. Работа операторов должна быть прозрачной, правительство должно осуществлять надзор и контроль в регионах», - говорил тогда Касым-Жомарт Токаев.

Аграрно-промышленный комплекс Казахстана был освобожден от налога на добавленную стоимость и на импорт биологических активов от крупного рогатого скота до племенных цыплят, а также от уплаты налога на земли сельхозназначения. Правительство выделило из республиканского бюджета 1 млрд тенге (174 млн руб.) на борьбу с саранчой. Особое внимание было уделено тому, чтобы весенне-полевые работы стартовали в положенные сроки.

Власти Казахстана предприняли ещё ряд шагов, призванных поддержать сельское хозяйство. Предварительные итоги работы были подведены на октябрьском заседании кабинета, в ходе которого министр сельского хозяйства Сапархан Омаров познакомил коллег с цифрами, иллюстрирующими состояние аграрно-промышленного комплекса. Так, несмотря на пандемию, объём валовой продукции сельского хозяйства Казахстана по сравнению с прошлым «докарантинным» годом увеличился на 5%, рост обеспечен преимущественно за счёт увеличения объёмов производства в растениеводстве (7%). Объём валовой продукции животноводства увеличился на 2,7%, при этом рост объемов производства мяса вырос на 3,8%, молока – более чем на 3%.

В целом производство продуктов питания выросло на 3,5%. В частности, по словам министра, производство переработанного риса увеличилось на 54,5%, колбасных изделий – на 19,6%, масла сливочного – на 14,2%, мяса птицы – на 11,4%, круп – на 10,9%, макарон – на 10,9%, муки – на 7,4%, кисломолочных продуктов – на 5,2%. Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства увеличились на 15,1%.

«Инвестиции в сферу производства продуктов питания увеличились на 17,2%», - добавил министр сельского хозяйства.

Позже возглавляемое им ведомство отдельно подвело итоги уборочной кампании «Урожай-2020» в Казахстане превысил урожай прошлого года на 5,6%, в абсолютном объёме это составило 1112 тыс. тонн, рост связан как с увеличением посевных зерновых площадей, так и с повышением средней урожайности.

В 2020 году посевные площади под зерновые культуры по отношению к прошлому году были увеличены на 514,9 тыс. га, территории посевов были расширены по инициативе самих аграриев и регионов после того как на запланированной части площадей посевные работы были выполнены. Кампания прошла организованно и закончилась раньше намеченных сроков, что и позволило аграриям засеять дополнительные площади. Средняя урожайность зерновых культур в Казахстане в нынешнем году возросла на 0,3 центнера с гектара.

Заглядывая вперед, управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов прогнозирует, что Казахстан сможет играть важную роль в обеспечении мировой продовольственной безопасности считает. «Поставки нашей сельскохозяйственной продукции будут очень сильно востребованы. Это наши традиционные преимущества, которыми мы должны в полной мере воспользоваться», — считает Келимбетов.