Экономика России и Казахстана после пандемии: прогноз оптимистический

Власти Республики Казахстан потратят на посткризисное восстановление экономики 8% ВВП, об этом заявил управляющий Международным финансовым центром (МФЦ) «Астана» Кайрат Келимбетов. По его словам, пандемия не только подстегнула уже наметившиеся ранее тренды в мировой экономике, но и дала старт новым. Один из таких трендов - технологическая гонка, чем-то напоминающая холодную войну в сфере доступа к новым технологиям. Она приведёт и к миграционным ограничениям, и к созданию новых механизмов защиты интеллектуальной собственности. Другим трендом станет более высокая роль национальных государств и появление союзов стран, принимающих меры для защиты баз данных своих граждан.

Новые сферы развития

В поствирусный период продолжится перенос производств из Китая в другие страны: государства ощутили на себе, что не могут зависеть от поставок только из одной страны, даже дружественной. По мнению управляющего МФЦ «Астана», Казахстан, как и Россия, смогут преодолеть экономические последствия пандемии с меньшими потерями, чем многие другие страны. Оптимизм Кайрата Келимбетова основан на том, что у наших стран достаточно скромные государственные долги, кроме того, Россия и Казахстан накопили суверенные резервы. Это позволило нашим странам в краткосрочной перспективе эффективно ответить на вызовы пандемии.

Управляющий МФЦ «Астана» отмечает, что властями Казахстана была принята «беспрецедентная мера» по установлению универсального базового дохода, когда всем гражданам страны, потерявшим работу из-за карантина в крупных городах (порядка 4 млн человек), в течение двух месяцев выплачивалось 42,5 тысячи тенге, эта сумма составляет порядка 90 долларов или 7 тыс. рублей. Такая помощь многим помогла пережить сложные времена.

В ближайшее время Казахстану предстоит определиться с несколькими продуктами помимо нефти, газа и урана, которые станут альтернативным экспортом, считает Кайрат Келимбетов. Это может быть сельское хозяйство, а также продукция горнорудной и химической промышленности. Однако химическая отрасль не создаёт большого числа рабочих мест, государственных ресурсов на её развитие не хватит, поэтому Казахстану нужны инвестиции. А инвестициям нужна чёткое, общепринятое правовое регулирование.

Платформа для инвестиций

Понимая это, власти страны «создали территорию общего права, дружественную всему постсоветскому пространству» и сформировали правовую площадку, где есть суд международного финансового центра и международный арбитражный центр. В Республике Казахстан создана биржа с участием американской компании Nasdaq и Шанхайской фондовой биржей.

«Мы – та платформа, где западные и восточные инвесторы могут встречаться и взаимодействовать, - подчеркнул управляющий МФЦ «Астана». - Нам пришлось сначала принимать неотложные меры, которые работали на ближайшие три-четыре месяца, после этого была разработана программа до конца 2020 года. Сейчас мы работаем над стратегическим планом, в рамках которого необходимо привлечь не только суверенные резервные средства, но и ликвидность с мировых рынков. Мы хотим продолжить нашу роль в качестве рынка капиталов для постсоветского пространства наряду с другими биржами, чтобы привлекать мировых инвесторов. Инвесторам нужно дать чёткий сигнал, что наши экономики продолжают процесс сокращения доли государства в экономике, привлечения инвесторов – не только через биржу, но и через фонды прямых инвестиций и в том числе через новые технологии. Роль МФЦ «Астана» – быть дружественной платформой не только для традиционных инвесторов, но и для инновационных компаний».

Правительство Казахстана планирует, что МФЦ «Астана» станет площадкой для привлечения инвестиций для размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте, точкой роста для притока инвестиций и инноваций.

И Казахстан, и Россия должны продолжить извлекать прибыль из того, что мы являемся инфраструктурным мостом между Европой и Азией, уверен Кайрат Келимбетов. Нашим государствам следует продолжить интеграцию со странами Восточной Европы, с Китаем, со странами Ближнего Востока.

«Очень важно в связи с этим сопряжение инициатив Евразийского экономического союза и «Пояса и пути». Здесь есть большой геоэкономический интерес, - сказал управляющий МФЦ «Астана». - Думаю, что и Россия, и Казахстан только выиграют, если больше транзитных потоков пойдёт по территории наших стран и соединит западноевропейские порты и города на территории Западного Китая. Это важное направление, по которому нам предстоит взаимодействовать. Какие бы сложности ни возникали, направление Европа–Китай будет только расти».

Казахстан также может сыграть важную роль в обеспечении мировой продовольственной безопасности. «Поставки нашей сельскохозяйственной продукции будут очень сильно востребованы. Это наши традиционные преимущества, которыми мы должны в полной мере воспользоваться», - считает Кайрат Келимбетов.