Чудеса природы: обнаружены неизвестные науке существа, похожие на НЛО, и светящиеся в темноте вомбаты

На глубине в несколько километров медузы становятся похожими на "летающие тарелки".

Пять лет потребовалось американским ученым из Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA), чтобы понять: существа, попавшие в объектив их глубоководной камеры, прежде никому не попадались.

Еще одна "летающая тарелка" с лампочками в "кабине": тоже глубоководная медуза.

В 2015 году морские биологи отправили к берегам Пуэрто-Рико автоматический аппарат с видеокамерой. Погрузили его на дно Амфитеатра Аресибо (Arecibo Amphitheater), расположенного в разломе под названием Каньон Гуахатака (Guajataca Canyon). Чтобы взглянуть, кто там живет - на глубине 3910 метров. Взглянули и засняли удивительных светящихся существ, похожих на НЛО. Некоторые так вообще выглядели «летающими тарелками» в ночном небе.

«Тарелки» - легко и быстро были опознаны, как медузы. А вот НЛО в виде мерцающего пузыря с двумя, свисающими вниз, «стропами» озадачил надолго. Присмотревшись, ученые, ведомые Майком Фордом (Mike Ford), пришли, в итоге, к выводу, что замеченное ими существо прежде не было известно науке. Оно напоминало гребневика, но в то же время сильно от него отличалось. Передвигалось словно воздушный шар.

Существо, похожее на воздушный шар, получило название Duobrachium sparksae.

Существу дали название Duobrachium sparksae. Его подробно описали в статье в журнале Plankton and Benthos Research, а NOAA коротко сообщило в своем пресс-релизе.

Ученые подчеркнули: открытие подобного рода впервые было сделано дистанционно. Рассмотреть во всех подробностях и идентифицировать Duobrachium sparksae удалось благодаря камере высокого разрешения, которая обеспечила изображение высокой четкости.

«Воздушный шар» - желеобразный и хищный. Питается рачками и личинками морских организмов. К медузам не относится. Не велик – его диаметр около 3 сантиметров, высота – около 6 сантиметров, «стропы» тянутся на 30-56 сантиметров. С их помощью существо швартуется у дна.

Duobrachium sparksae у дна: кадр из отснятого учеными "фильма".

А В ЭТО ВРЕМЯ

Животные, обитающие в Австралии, оказывается, мерцают

В том, что мех большинства сумчатых австралийских млекопитающих светятся в ультрафиолетовых лучах - то есть, демонстрируют биофлюоресценцию, лично убедились биологи из Музея Западной Австралии (Western Australia Museum) - Кенни Травуйон (Kenny Travouillon) и его коллега Линетта Амбрелло (Linette Umbrello). О чем они оповестили социальные сети.

По сведениям портала ScienceAlert, на собственные эксперименты австралийских биологов воодушевила статья, которая недавно появилась в научном журнале Mammalia. Американские ученые (Northland College) рассказали в ней о том, как случайно обнаружили, что светятся утконосы, если на них направить ультрафиолет. Светятся ярким зеленым светом. А иной раз – и розовым.

Утконос, светящийся разными оттенками, под ультрафиолетом.

Вооружившись своей ультрафиолетовой лампой - примерно такой же, какой криминалисты выискивают на полу замытые пятна крови, Кенни и Линетта обошли в ночи музей, подсвечивая чучела других имевшихся в экспозиции австралийских животных. И обнаружили, что светятся многие. Вомбаты, опоссумы, ехидны и летучие мыши мерцают всем телом, как и утконосы, а кроличьи бандикуты – только ушами и хвостами.

А вот и мерцающие призрачным светом вомбаты.

Не светятся кенгуру. Почему? Это еще предстоит выяснить. Равно, как и понять, зачем природа наделили некоторых животных биофлюоресценцией. Кенни, Линетта и их американские вдохновители пока не поняли.

Кстати, за вомбатами числится еще один феномен, за изучение которого группа ученых была удостоена Шнобелевской премии по физике за 2019 год. Они - зверьки - какают какашками в виде аккуратных кубиков. Зачем? Подробнее об этом и о других прошлогодних Шнгобелевских лауреатах в нашем материале.