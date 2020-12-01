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Наука

Чудеса природы: обнаружены неизвестные науке существа, похожие на НЛО, и светящиеся в темноте вомбаты

Своего рода уфологами стали американские океанологи и австралийские биологи
Владимир ЛАГОВСКИЙВладимир ЛАГОВСКИЙ
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На глубине в несколько километров медузы становятся похожими на "летающие тарелки".

На глубине в несколько километров медузы становятся похожими на "летающие тарелки".

Пять лет потребовалось американским ученым из Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA), чтобы понять: существа, попавшие в объектив их глубоководной камеры, прежде никому не попадались.

Еще одна "летающая тарелка" с лампочками в "кабине": тоже глубоководная медуза.

Еще одна "летающая тарелка" с лампочками в "кабине": тоже глубоководная медуза.

В 2015 году морские биологи отправили к берегам Пуэрто-Рико автоматический аппарат с видеокамерой. Погрузили его на дно Амфитеатра Аресибо (Arecibo Amphitheater), расположенного в разломе под названием Каньон Гуахатака (Guajataca Canyon). Чтобы взглянуть, кто там живет - на глубине 3910 метров. Взглянули и засняли удивительных светящихся существ, похожих на НЛО. Некоторые так вообще выглядели «летающими тарелками» в ночном небе.

«Тарелки» - легко и быстро были опознаны, как медузы. А вот НЛО в виде мерцающего пузыря с двумя, свисающими вниз, «стропами» озадачил надолго. Присмотревшись, ученые, ведомые Майком Фордом (Mike Ford), пришли, в итоге, к выводу, что замеченное ими существо прежде не было известно науке. Оно напоминало гребневика, но в то же время сильно от него отличалось. Передвигалось словно воздушный шар.

Существо, похожее на воздушный шар, получило название Duobrachium sparksae.

Существо, похожее на воздушный шар, получило название Duobrachium sparksae.

Существу дали название Duobrachium sparksae. Его подробно описали в статье в журнале Plankton and Benthos Research, а NOAA коротко сообщило в своем пресс-релизе.

Ученые подчеркнули: открытие подобного рода впервые было сделано дистанционно. Рассмотреть во всех подробностях и идентифицировать Duobrachium sparksae удалось благодаря камере высокого разрешения, которая обеспечила изображение высокой четкости.

«Воздушный шар» - желеобразный и хищный. Питается рачками и личинками морских организмов. К медузам не относится. Не велик – его диаметр около 3 сантиметров, высота – около 6 сантиметров, «стропы» тянутся на 30-56 сантиметров. С их помощью существо швартуется у дна.

Duobrachium sparksae у дна: кадр из отснятого учеными "фильма".

Duobrachium sparksae у дна: кадр из отснятого учеными "фильма".

А В ЭТО ВРЕМЯ

Животные, обитающие в Австралии, оказывается, мерцают

В том, что мех большинства сумчатых австралийских млекопитающих светятся в ультрафиолетовых лучах - то есть, демонстрируют биофлюоресценцию, лично убедились биологи из Музея Западной Австралии (Western Australia Museum) - Кенни Травуйон (Kenny Travouillon) и его коллега Линетта Амбрелло (Linette Umbrello). О чем они оповестили социальные сети.

По сведениям портала ScienceAlert, на собственные эксперименты австралийских биологов воодушевила статья, которая недавно появилась в научном журнале Mammalia. Американские ученые (Northland College) рассказали в ней о том, как случайно обнаружили, что светятся утконосы, если на них направить ультрафиолет. Светятся ярким зеленым светом. А иной раз – и розовым.

Утконос, светящийся разными оттенками, под ультрафиолетом.

Утконос, светящийся разными оттенками, под ультрафиолетом.

Вооружившись своей ультрафиолетовой лампой - примерно такой же, какой криминалисты выискивают на полу замытые пятна крови, Кенни и Линетта обошли в ночи музей, подсвечивая чучела других имевшихся в экспозиции австралийских животных. И обнаружили, что светятся многие. Вомбаты, опоссумы, ехидны и летучие мыши мерцают всем телом, как и утконосы, а кроличьи бандикуты – только ушами и хвостами.

А вот и мерцающие призрачным светом вомбаты.

А вот и мерцающие призрачным светом вомбаты.

Не светятся кенгуру. Почему? Это еще предстоит выяснить. Равно, как и понять, зачем природа наделили некоторых животных биофлюоресценцией. Кенни, Линетта и их американские вдохновители пока не поняли.

Кстати, за вомбатами числится еще один феномен, за изучение которого группа ученых была удостоена Шнобелевской премии по физике за 2019 год. Они - зверьки - какают какашками в виде аккуратных кубиков. Зачем? Подробнее об этом и о других прошлогодних Шнгобелевских лауреатах в нашем материале.

Наука: Клуб любознательных

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