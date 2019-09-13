Шнобелевская премия-2019: намагниченные тараканы, яички почтальонов и грязные деньги

Торжественная - уже 29-я по счету - церемония награждения лауреатов Шнобелевской премии состоялась вечером 12 сентября в Гарвардском университете (Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA) в местном Sanders Theatre.

Премию, которую в США называют Ig Nobel Prize, присуждают с 1991 года. Удостаивают за наиболее сомнительные, а то и вовсе дурацкие достижения в различных областях науки. Главное, чтобы бы их авторы соответствовали основополагающему принципу потешной премии: «сначала насмешили, а потом заставили задуматься».

Шнобелевские премии 2019 года присуждены в 10 номинациях. Список лауреатов «вывешен» на сайте «Шнобелевского комитета, состоящего из сотрудников юмористического журнала "Annals of Improbable Research" (Анналы невероятных исследований).

Медицина: пицца счастья

Премию в области медицины получил итальянский ученый Сильвано Галлус, (Silvano Gallus), который вместе с голландскими коллегами собрал свидетельства того, что пицца может предохранить от различных заболеваний и даже спасти от смерти. Но при одном условии: пицца должна быть изготовлена, испечена и съедена в Италии. Только в этом случае она приобретает целебные свойства.

На пути к признанию — пусть и не столь серьезному — Галлус руководил несколькими исследованиями. Одним он доказал, что пицца полезна при сердечных недугах. Другим — что она способствует исцелению при раке груди, яичника и простаты.

Медицинское образование: слушай щелчки

Лауреатами шнобелевки в области медицинского образования стали американки Карен Приор (Karen Pryor) и Тереза Маккеон (Theresa McKeon) за использование простой техники дрессировки животных, известной как clicker training, для дрессировки хирургов — чтобы те правильно выполняли ортопедические операции. Хирурги слышали щелчки из особого щелкающего устройства «кликера», если делали что-то не так. И в результате осваивали методику точнее тех, которым никто не щелкал.

Биология: намагниченные тараканы

Биологическую премию разделили шесть ученых из Сингапура, Китая, Австралии, Польши , США и Болгарии, которые обнаружили, что намагниченные тараканы ведут себя по-разному в зависимости от того мертвые они или живые.

Намагничиваются и размагничиваются тараканы сами, ориентируясь по магнитному полю Земли и тем самым с ним взаимодействуя посредством имеющихся у них магнитных рецепторов. Чувствительные квантовые датчики, которыми вооружились исследователи, продемонстрировали: живые тараканы размагничиваются быстро. А мертвые еще долго сохраняют приобретенную при жизни магнитную напряженность. Дольше, чем живые.

Анатомия: секрет тестикул почтальона

Лауреатами стали французские ученые Рожер Муссе (Roger Mieusset) и Буррас Бенгудифа (Bourras Bengoudifa), которые в своих исследованиях не раз возвращались к вопросу: насколько симметричны у мужчин яички. Одинаково ли они нагреты? Данные были противоречивы.

Муссе и Бенгудифа провели три решающих эксперимента, участие в которых приняли французские почтальоны и водители автобуса. Выяснилось: асимметрия все же есть. Левые яички теплее. Разница относительно правых — примерно в половину градуса. В среднем, конечно.

Обнаружено также: если почтальонов и водителей автобуса раздеть, то их тестикулы холодеют — примерно на 2 градуса. Асимметрия сохраняется, но меняет свой знак — теплее становятся правые яички.

Химия: есть чем наплевать

Химическая шнобелевка ушла в Японию. Нашла, как говорится, героев. Ими стали пять ученых из Университета Хоккайдо — авторы исследования, результаты которого были опубликованы еще в 1995 году.

Японцы привлекли к экспериментам 30 подростков — 15 девочек и 1 5 мальчиков, которые спали, бодрствовали, ели и плевались в специальные контейнеры. Ученые следили за тем, насколько интенсивно у подопытных выделяется слюна — определяли скорость выделения слюны. Следили и определяли 2 дня. В результате выяснили: в среднем подростки выделяют примерно половину литра слюны в сутки. Когда жуют выделяют больше — примерно на 80 граммов.

Инженерия: аппарат для смены памперсов

Инженерной премии был удостоен иранский изобретатель Иман Фарахбахш (Iman Farahbakhsh), который в 2016 году придумал агрегат, способный менять памперсы, обгаженные младенцами. А в 2018 — получил на нее патент. Агрегат похож на стиральную машину не только внешне — он отмывает помещенного внутрь младенца, предварительно сняв с него использованный памперс. Просушивает намокшие части тела и надевает новый памперс. За процессом можно следить сквозь имеющееся прозрачное окошко. Как в стиральной машине.

На выходе — чистый просушенный младенец в свежем памперсе.

Машина для смены памперсов.

Экономика: от евро можно получить расстройство желудка

Премия в области экономики была вручена ученым из Турции, Нидерландов и Германии. Они выяснили, банкноты какой страны опаснее всего для здоровья. И чем.

Не трудно догадаться: банкноты тем опаснее, чем больше болезнетворных бактерий на них селятся. И чем дольше они там живут. Вот ученые и провели соответствующие испытания.

В экспериментах участвовали банкноты семи разновидностей — евро, американские доллары, канадские доллары, индийские рупии, румынские леи, хорватские куны и марроканские дирхамы. Их испачкали бактериями - золотистыми стафилококками (Staphylococcus aureus), энтерококками (Enterococci )и кишечными палочками (Escherichia coli). Далее ученые определяли время, в течение которого бактерии сохранялись на банкнотах — то есть, выживали. И в конце концов выясняли, валюта какой страны самая заразная - с каких банкнот бактерии активнее «переползали» на кожу контактировавших с ними людей.

Евро, в итоге, приютили кишечную палочку, доллары США и Канады - стафилококк. На леях выжили все три штамма. Румынская валюта и была признана самой опасной — среди участников экспериментов, конечно.

А самыми безопасными оказались хорватские куны — бактерии на них вообще не прижились.

Премия мира: чеши, когда чешется

В исследовании приняли участи 18 здоровых добровольцев, зуд у которых вызывали искусственно посредством жгучей травы. Чесали добровольцы локти, спины и предплечья — места, которые чаще других бывают поражены при экземах и дерматитах. Чесали и радовались, избавляясь от зуда.

Подопытные заверили: чесать спину и локоть гораздо приятнее, чем предплечье.

Психология: с карандашом во рту жить веселее

Шнобелевская премия по психологии была присуждена Фрицу Стрэку (Fritz Strack), который, как отмечено в представлении, сначала выяснил, что человек, держащий карандаш во рту, начинает непроизвольно улыбаться и становиться от этого счастливее, а потом понял, что это не так.

Благотворное влияние карандаша во рту Стрэк обнаружил еще в 1988 году. С тех пор никто в нем не сомневался. Кроме самого Стрэка, который в 2016 году вернулся к давним изысканиям. И не смог повторить полученные прежде результаты.

Каков, стало быть, вывод? Наверное такой: засунутый в рот карандаш не вызывает улыбку. А если и вызовет, то не сделает человека счастливее.

Карандаш во рту: радует или нет? Опять не ясно.

Физика: экскременты кубиками и стеной

Одну из самых почетных Шнобелевских премий — по физики - получили ученые из США, Тайваня, Австралии, Новой Зеландии, Швеции и Великобритании. Они объяснили, каким образом вомбаты — милые пушисты е сумчатые зверьки — исторгают из себя экскременты в виде кубиков.

Кубики формируют упругие стенки кишечника, хитро и весьма осмысленно изменяя степень давления на кал. Кубики нужны вомбату, как строительный материал. Он выкладывает из них стенки перед норами.

Кстати, некоторые нынешние лауреаты — Патрисия Янг и Дэвид Ху (Patricia Yang, David Hu) удостоены Шнобелевской премии по физике во второй раз. Первую они получили в 2015 году, открыв «Закон всемирного мочеиспускания».

Комсомолка подробно знакомила с выдающимися исследованиями Янг и Ху, которых можно прочитать тут и тут.