У России появился прототип прививки от ВИЧ. Что это значит

В России ведется разработка вакцины от ВИЧ. Фото: Анастасия ОСИПОВА

До появления коронавируса главной болезнью эпохи считался ВИЧ - вирус иммунодефицита человека. Меньше чем за год от COVID-19 в мире умерло около 1,5 миллиона человек. ВИЧ за 50 лет своего существования отправил на тот свет более 25 миллионов человек - то есть оба вируса друг друга стоят, и кто тут главная зараза еще предстоит разбираться. Тем не менее, известие о том, что у России появился прототип вакцины от ВИЧ тут же возглавило Топ новостей Яндекса.

Эту весть озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова на открытии Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Главный санитарный врач уточнила, что речь идет о разработке новосибирского “Вектора”, который известен также как создатель вакцины от коронавируса “ЭпиВакКорона”. За комментарием мы обратились к нашему эксперту иммунологу, кандидату медицинских наук, генеральному директору контрактно-исследовательской компании Николаю Крючкову.

- Николай, помогите понять, прототип вакцины - это какая-то реальная разработка, которая вот-вот выйдет в народ или это произойдет еще очень нескоро?

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

- Понятие “прототип” означает, что некий препарат еще не прошел исследования на эффективность, безопасность и собственно иммуногенность - то есть способность вызывать иммунный ответ. Пока это некая предварительная данность, на которую Роспотребнадзор возлагает определенные надежды. Надо сказать, это не первая история, “Вектор” довольно долго занимался вакцинами от ВИЧ-инфекций, но пока безрезультатно - то есть прототипы были, а успеха не было. Впрочем, над этой задачей работал не только “Вектор”, ей занимался и Институт иммунологии, и другие ведомства, но никому не удавалось довести прототип хотя бы до продвинутых стадий клинических исследований. Хочется надеяться, что в этот раз получится. Но надо сказать, что не только у нас, но и в мире в целом, мы не видим впечатляющего прогресса по ВИЧ-вакцине. Сейчас есть ряд интересных подходов, но успехов, тем не менее, нет. До тех пора, пока препарат “Вектора” не покажет в исследованиях хоть какой-то обнадеживающий результат, я бы не стал избыточное внимание на него обращать.

- Насколько далеко еще прототипу “Вектора” до статуса полноценной вакцины?

- По-моему стадия доклинических исследований преодолена, но про клинические испытания я пока не слышал. В теории процесс разработки выглядит так: первая стадия это прототипирование и фармразработка, тут исследования проводятся Инвитро - на стекле, в пробирках. Потом полноценные доклинические исследования, все это можно пройти быстро, за год, максимум два. Затем начинается самое трудное, долгое и тяжелое: клинические исследования первой-второй фазы, а потом третьей фазы, далее - доведение до рынка. Вот клинические испытания могут затянуться на долгие годы. Так что даже при благоприятном раскладе до победы над ВИЧ еще очень далеко.