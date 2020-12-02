Анекдоты: Россияне не пропивают деньги. Они избавляются от ненадежных рублевых активов

Два одессита рассматривают статую Свободы.

- Шо не говори, а это памятник тете Соне. Только она могла выйти встречать гостей с примусом в одной руке и квитанциями за квартиру - в другой. Да еще в ночнушке и бигудях.

* * *

На свадьбу веганов зарезали кабачок.

* * *

Конец света у тараканов называется тапокалипсис.

* * *

Признак суеверного пирата - заплеванный попугай на левом плече.

* * *

Не знаю, кто в кого верит, но в стиральной машине по-любому живет Нечто, которое за то, что используешь машинку, ест один носок.

* * *

- Скажите, батюшка, а женщинам можно верить?

- Можно. Пусть верят!

* * *

«В Прикамье отметят праздник гуся. Гости праздника смогут купить гусиные тушки, одеяла, перины и подушки».

Так себе у гуся праздник.

* * *

- Ну и как первый обед молодому мужу?

- Нормально, завтра выпишут.

* * *

Вика была настолько горячая девушка, что нагрела Виталика на 50 тысяч.

* * *

- У вас будет минутка поговорить о смысле жизни?

- Нет.

- Ладно. Пойдем длинным путем: хотите выпить?

* * *

Илья Муромец:

- Змей Горыныч, чего это ты теперь с одной головой летаешь?

- Коронавирус, блин! Две башки социально дистанцировались!

* * *

- Тетя Маня! А Леша гулять выйдет?

- Нет. Его маску я постирала, cохнет еще!

* * *

Средний класс в России - это те люди, которым в магазине говорят:

- Тут колбаски чуть больше триста граммов вышло.

А они отвечают:

- Да оставьте.

* * *

- Что нового в школе? - спрашивает у Вовочки папа.

- Про индульгенцию нам историчка прикольно рассказала: представляешь, в Средневековье, у кого были деньги, могли безнаказанно совершить преступление!

- Так и сейчас так же, сынок.

* * *

- Откройте дверь! Полиция!

- А у вас уже и открыть нечем? Ну довели страну!

* * *

Не злитесь, если ваш малыш разбудил вас криком в три часа ночи! Скоро вы будете рады, что он вообще в это время дома!