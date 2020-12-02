Анекдоты: Россияне не пропивают деньги. Они избавляются от ненадежных рублевых активов

Два одессита рассматривают статую Свободы.
- Шо не говори, а это памятник тете Соне. Только она могла выйти встречать гостей с примусом в одной руке и квитанциями за квартиру - в другой. Да еще в ночнушке и бигудях.
* * *
На свадьбу веганов зарезали кабачок.
* * *
Конец света у тараканов называется тапокалипсис.
* * *
Признак суеверного пирата - заплеванный попугай на левом плече.
* * *
Не знаю, кто в кого верит, но в стиральной машине по-любому живет Нечто, которое за то, что используешь машинку, ест один носок.
* * *
- Скажите, батюшка, а женщинам можно верить?
- Можно. Пусть верят!
* * *
«В Прикамье отметят праздник гуся. Гости праздника смогут купить гусиные тушки, одеяла, перины и подушки».
Так себе у гуся праздник.
* * *
- Ну и как первый обед молодому мужу?
- Нормально, завтра выпишут.
* * *
Вика была настолько горячая девушка, что нагрела Виталика на 50 тысяч.
* * *
- У вас будет минутка поговорить о смысле жизни?
- Нет.
- Ладно. Пойдем длинным путем: хотите выпить?
* * *
Илья Муромец:
- Змей Горыныч, чего это ты теперь с одной головой летаешь?
- Коронавирус, блин! Две башки социально дистанцировались!
* * *
- Тетя Маня! А Леша гулять выйдет?
- Нет. Его маску я постирала, cохнет еще!
* * *
Средний класс в России - это те люди, которым в магазине говорят:
- Тут колбаски чуть больше триста граммов вышло.
А они отвечают:
- Да оставьте.
* * *
- Что нового в школе? - спрашивает у Вовочки папа.
- Про индульгенцию нам историчка прикольно рассказала: представляешь, в Средневековье, у кого были деньги, могли безнаказанно совершить преступление!
- Так и сейчас так же, сынок.
* * *
- Откройте дверь! Полиция!
- А у вас уже и открыть нечем? Ну довели страну!
* * *
Не злитесь, если ваш малыш разбудил вас криком в три часа ночи! Скоро вы будете рады, что он вообще в это время дома!