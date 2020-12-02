Вопрос дня: Что еще запретить чиновникам? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Леонид ХОЛОД, бывший замминистра сельского хозяйства:

- Раз ты госчиновник, то работаешь на одно государство. Если у тебя другое гражданство или другие привязки к иной стране, то ты можешь чужие интересы преследовать теоретически. Чиновник - особая работа. Он должен быть публичным и прозрачным.

Сергей СТОРЧАК, советник министра финансов РФ:

- Дело в необходимости внутренней дисциплины. Человек, наделенный полномочиями, должен понимать, на кого он работает и во имя чего. И соответственно не создавать предпосылок, которые могли бы поставить под угрозу государственные интересы. Отсекаются ниточки, за которые человека могут подергать.

Александр МИХАЙЛОВ, генерал ФСБ в отставке:

- Все уже запретили чиновникам, нужно просто вводить неотвратимость и адекватность наказания. Второе гражданство теперь по закону будет несовместимо с госдолжностью, чтобы не оставлять вариантов для подачи в суд.

Виктор ЛАЗЬКО, завлабораторией бахчевых культур НИИ риса:

- Чиновников проштрафившихся надо лишить права занимать руководящие должности! Их, чиновников, надо ниже к земле опускать. Чаще менять. Делать трех- или четырехлетнюю ротацию. Плохо поработал в кабинете - дальше руками поработаешь.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Чиновникам надо запрещать говорить глупости. Нужен контроль. Ты наобещал - через год обязательная проверка, что выполнил, а что нет, с выводами.

Виктор БЕРЕЖНОЙ, программист:

- За всех чиновников не скажу, но запретил бы деятелям Минздрава лечиться за границей, а чиновникам от образования отправлять детей в Оксфорды и Кембриджи и всем «слугам народа» держать счета в иностранных банках.