Александр Пушной вернулся в телевизор и приручил робота-дельфина

Александр Пушной возвращается на ТВ Фото: телеканал «Пятница»

Александр Пушной много лет вел научно-познавательную программу «Галилео» и даже писал музыку для нее. В 2013 году передача закрылась (с кратковременной попыткой реанимации в 2015-м), в 2020-м возродилась с другим ведущим. Другие телепроекты Пушного тоже закрылись, а ведь как были хороши — достаточно вспомнить его рубрику «Апож» в шоу «Хорошие шутки».

Лишенный эфира, Александр окончательно стал авторитетным блогером: у его канала в Youtube почти 900 тысяч подписчиков. В своих роликах он играет на музыкальных инструментах, поет каверы на мировые хиты. Последнее он делает особенно мастерски: напомним, самый знаменитый номер Пушного в КВН — это пародийная, но вместе с тем берущая за душу версия хита Стинга Shape Of My Heart.

Телеведущий будет тестировать различные домашние гаджеты Фото: телеканал «Пятница»

Между тем угасший было зрительский интерес к науке и технологиям (из-за чего «Галилео» и прикрыли) вспыхнул с новой силой — вот почему на «Пятнице!» запускают шоу «Умный дом». Пушной - заматеревший и 45-летний, но с прежним юношеским задором, будет рассказывать о гаджетах и технологиях, меняющих нашу повседневную жизнь. В частности, Александр лично проверит новинки бытовой техники, чтобы нам проще было решать, покупать это или нет.

Съемки проходят не только в России, но и других странах Фото: телеканал «Пятница»

Съемки проходят не только в России, но и других странах, что по нынешним временам просто фантастика. Так, в программе покажут, как в дорогущем Гонконге решают проблему доступного жилья, испытают дельфина-аниматроника в Сан-Франциско. Пушной побывает в штаб-квартирах мировых гигантов, занимающихся «умными» гаджетами.

Александр лично проверит новинки техники Фото: телеканал «Пятница»

- Во время съемок проекта меня поразило, как все динамично развивается, единым фронтом, так сказать, - рассказывает Пушной. - Мы снимали новый плацкартный вагон, и он совершенно не такой, к которому вы привыкли. Версия 2.0! Или, к примеру, пылесос, который не только пылесосил, но и демонстрировал искусственный интеллект и вел себя как человек во время уборки!

Первый выпуск «Умного дома» выйдет в эфир «Пятницы!» воскресенье, 13 декабря, в 14.00.