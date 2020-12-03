Уфа станет столицей Всероссийского правового диктанта

Фото предоставлено организаторами мероприятия

4 декабря в Уфе стартует IV Всероссийский правовой диктант. Он приурочен к Общероссийскому юридическому форуму «Конституция-2020: эволюция публичной власти». Проверить свои знания в различных сферах права особенно актуально после внесения изменений в Конституцию России. Поправки, одобренные в ходе общероссийского голосования, вступили в силу летом 2020 года.

«Основные задачи диктанта – повышение уровня правовой культуры и мотивации населения в изучении права. Благодаря ему мы можем выработать предложения по совершенствованию образовательных программ, дать обратную связь обществу о том, какие пробелы в изучении права стоит восполнять», – говорит и.о. исполнительного директора – руководитель Аппарата «Ассоциации юристов России» Елена Спиридонова.

В 2019 году в диктанте приняли участие более 220 тысяч человек, в 2020 году, благодаря смене формата с очного на онлайн, планируется значительное увеличение числа участников. Результаты тестирования дадут объективную информацию об уровне правовой грамотности людей с учетом возрастной и социальной структуры.

Принять участие и ответить на вопросы теста смогут все желающие в режиме онлайн на сайте юрдиктант.рф. Каждый участник получит сертификат с результатом прохождения теста. После завершения акции на сайте откроется доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам.

Эту же цель – повысить уровень правовой грамотности – преследует и первая в России QR-Конституция. Ее презентация также пройдет в рамках юридического форума. Эта инициатива позволит распространить информацию о новых поправках в Конституцию и даст возможность каждому, у кого есть смартфон, получить ответы на разнообразный спектр вопросов в социальной сфере.