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В НАТО назвали Россию главной угрозой на ближайшее десятилетие

Также в альянсе отметили рост влияния Китая
Юрий МАЙБОРОДА
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По мнению авторов документа, НАТО необходимо принять все возможные меры для предотвращения угроз со стороны России

По мнению авторов документа, НАТО необходимо принять все возможные меры для предотвращения угроз со стороны России

Фото: REUTERS

В новом докладе по стратегии НАТО на ближайшее десятилетие определены главные враги альянса. Вовсе неудивительно, что на первом месте оказалась Россия. На смену стратегическому партнерству, задекларированному в докладе 2010 года, пришло откровенное противостояние.

По мнению авторов документа, НАТО необходимо принять все возможные меры для предотвращения угроз со стороны России. В качестве таких шагов аналитики альянса видят расширение сотрудничества с Украиной и Грузией.

Кроме того предлагается качественно изменить санкционное давление на противника: вместо простого продления ограничений их нужно ужесточать, считают в НАТО.

Докладом предусматривается курс на жесткое противостояние «угрозам» со стороны России, но с оговоркой о том, что следует приветствовать попытки Москвы разрядить ситуацию, если таковые последуют.

Несмотря на то, что Россия названа главным врагом блока, у нее появился конкурент: все больше опасений у НАТО вызывает возрастающее влияние Китая. Так, в 67-страничном докладе Россия упоминается 101 раз, а Китай – 104.

По большому счету, документ не дает членам НАТО четкого направления, ограничиваясь общими фразами о достижении единства внутри альянса, недопустимости ветирования решений со стороны отдельных членов по «эгоистичным мотивам» и, конечно же, содержит призывы к выполнению странами-участницами своих финансовых обязательств перед блоком.

Несогласованные действия союзников и агрессию отдельных членов НАТО, в частности Турции, в начале ноября хорошо прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон. В беседе с журналистами он заявил: «То, что мы сейчас наблюдаем, - это смерть мозга НАТО».

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