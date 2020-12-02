В НАТО заявили о возобновлении соперничества с «агрессивной Россией»

В НАТО заявили р беспокойстве политикой России Фото: REUTERS

В НАТО заявили, что Россия якобы продолжает свою «агрессивную политику», поэтому блок должен сохранить прежний подход по отношению к нашей стране: «диалог и сдерживание». Об этом говорится в стратегическом отчете Североатлантического альянса.

По мнению авторов документа, Москва стремится сохранить контроль над бывшими республиками СССР, подрывает их суверенитет и территориальную целостность, пытается помешать их вступлению в НАТО.

Кроме того, в докладе говорится об активной деятельности России на Черном и Балтийском моря, а также в Арктике и восточном Средиземноморье, что в Альянсе назвали «устрашающими военными операции в непосредственной близости от стран — членов НАТО», угрожающими их безопасности. Отмечается, что наша страна, «скорее всего, останется главной военной угрозой для Североатлантического альянса» до 2030 года.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Пентагон признал, что за счет перегруппировки войск в Европе США приближают их к границам России. По словам главы американского Минобороны, речь идет об «усилении сдерживания России» и укреплении позиций НАТО.