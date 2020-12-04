Вертикаль сласти

Гратен из батата. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Перемежающиеся слои очень тонко нарезанного картофеля и тертого сыра, жирные сливки, немного тимьяна, соли и черного перца, емкость для запекания, духовка (200 градусов), таймер (20 - 25 минут в зависимости от объема картошки).

Сегодня попробуем отойти от классики. Во-первых, у нас будет гратен из батата. А батат - это ведь, в сущности, что? Правильно: сладкий картофель. Поэтому и гратен у нас получится более сладкий (и более оранжевый).

Во-вторых, это будет вертикальный гратен. Я сам придумал этот термин и страшно им горжусь (может, когда-нибудь запатентую). Суть вот в чем: картофель/батат нужно не укладывать на дно формы для запекания, а располагать вдоль стенок. Понятное дело, емкость должна быть с более высокими стенками, чем для обычного гратена: лепестки батата не должны выступать над краями.

Сразу вопрос: а как быть с сыром? Сразу ответ: его нужно не тереть, а нарезать тонкими пластинами. Слой батата, слой сыра и так далее от стенок к центру. В какой-то момент это начинает напоминать искусственный цветок, но нам некогда на него любоваться. Мы смешаем жирные сливки (процентов 30) с солью и черным перцем и зальем этой смесью наш цветок. Сверху можно присыпать чем-нибудь душистым (хоть слегка растертой зирой, хоть тимьяном).

Важно иметь в виду вот какие детали. 1. Вертикальный гратен готовится чуть дольше обычного. 2. Верхний край запекается быстрее и может даже обгореть. Чтобы не обгорел, лучше накрыть емкость с бататом куполом из фольги.

Доставайте из духовки, дайте немного остыть и ешьте прямо из формы, в которой готовили гратен. Вертикальный гратен.