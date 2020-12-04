Книжные новинки: Покоряем соцсети

Книга «Пиши как художник» и планер «Планируй как художник»

Вы засекали, сколько времени проводите в соцсетях? По статистике, в среднем 2-4 часа в день! Наверняка, Инстаграм в числе любимчиков. Вот где можно «запилить» красивую фоточку и сопроводить ее искрометным текстом. Вы так и делаете, а положительных реакций на посты нет, и лайкают их исключительно ваша мама и младшая сестра?

Между прочим, ничего просто так, «с кондачка», не делается, и посты – не исключение. Представьте себе, большинство успешных блогеров тоже учились, как правильно действовать в соцсетях. Кто-то у гуру, кто-то на личных ошибках. В этой сфере тоже существуют свои правила и своя «библия».

Авторы этой книги - успешные блогеры с подписчиками свыше четверти миллиона Марина Генцарь-Осипова и Мария Синюкова.

Книга «Пиши как художник» и планер «Планируй как художник»

16+

Авторы этой книги - успешные блогеры с подписчиками свыше четверти миллиона Марина Генцарь-Осипова и Мария Синюкова. Кому как не им давать советы? Они досконально изучили мастерство ведения соцсетей, добились успеха и откровенно рассказывают, как справиться со своим креативом, чего никогда не стоит делать, а с чем повременить; как правильно писать посты, чтобы их хотелось прочитать всем и как потом не устать от всего этого.

Освоить материал помогают простые, но эффективные задания

Освоить материал помогают простые, но эффективные задания, а планер «Планируй как художник» станет эдаким моторчиком, который подстегнет творить, придумывать и обязательно достигать успеха! Ведь в нем собраны действенные инструменты, правила и даже информационные поводы, которые могут лечь в основу классных постов. Привычка планировать и думать на несколько шагов вперед еще никому вреда не приносила!

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