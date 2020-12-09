Новый эмир Кувейта решил не менять премьер-министра

Премьер-министр Кувейта Сабах аль-Халид ас-Сабах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После прошедших в Кувейте парламентских выборов, правительство страны, согласно требованиям конституции, подало в отставку.

Новый глава государства, шейх Наваф аль-Ахмад ас-Сабах, взошедший на трон после смерти своего предшественника, поручил бывшему премьер-министру страны Сабаху аль-Халиду ас-Сабаху вновь сформировать кабинет министров.

На данный момент Кувейт, являющийся конституционной монархией, переживает тяжелейший экономический кризис за всю историю своего существования с тех пор, как страна получила независимость от Великобритании в 1961 году.

Благодаря нефтяным месторождениям, в 70-80-х годах прошлого столетия Кувейт достиг небывалого расцвета и стал одной из богатейших стран в мире с очень высоким уровнем жизни. Однако непростые отношения с Саудовской Аравией и Ираком постоянно мешали развитию государства, а военные действия на территории Кувейта затрудняли экспорт углеводорода.

Особенно постарался в этом отношении Ирак, который сразу же взял курс на аннексию эмирата, а иракская оккупация в начале 1990-х годов практически уничтожила процветание Кувейта.

Результаты недавних парламентских выборов в эмирате свидетельствуют о беспрецедентном падении доверия населения к власти – из 50 мест в парламенте оппозиции досталось 24, из прежних депутатов в Национальное собрание вернулось меньше 20, кроме того, лишилась мандата единственная женщина-депутат и впервые с 2009 года парламент страны будет представлен исключительно мужчинами.

В российско-кувейтских отношениях продолжает оставаться неразрешенной ситуация с Марией Лазаревой: российскую бизнесвумен власти эмирата сначала бросили в тюрьму, а теперь продолжают неправомерно удерживать на своей территории.