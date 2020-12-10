Петербургские студенты продемонстрировали высокий профессионализм на межвузовском чемпионате Ворлдскиллс Россия

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

На протяжении семи дней 738 студентов высших учебных заведений России из 39 регионов соревновались за право называться лучшими в 63 компетенциях. Из-за пандемии финал Межвуза в 2020 году прошел в дистанционно-очном формате. Если раньше победители отборочных внутривузовских первенств отправлялись на финал в Москву, то теперь они выполняли задания в стенах своих вузов в онлайн-режиме. Эксперты оценивали их работу дистанционно, находясь в Центрах управления соревнованиями.

ЭНТУЗИАЗМ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Одной из соревновательных площадок стал Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения. Корреспонденты «Комсомольской правды» побывали на выступлениях финалистов трех компетенций: «Управлении беспилотными авиационными системами», «Мобильной робототехнике» и «Инженерии космических систем». Они относятся к блоку Future Skills, навыкам будущего. И, понаблюдав какое-то время за участниками, понимаешь: действительно, будущее творится именно здесь.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Взять, например, «Инженерию космических систем». Перед командой из троих студентов стояла задача за относительно короткое время (а его дается в обрез) собрать космический спутник. И не просто собрать, а рассчитать полезную нагрузку, разработать и сконструировать электрическую схему, настроить программное обеспечение и сделать так, чтобы спутник самостоятельно ориентировался в условном «космическом пространстве».

- Главное – то, что в рамках чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс участники могут получить уникальные практические навыки и знания, - рассказывает технический эксперт компетенции Анастасия Уколова. – Поработать с приборами, с настоящими космическими аппаратами, глубже погрузиться в профессию. Это бесценный опыт, на мой взгляд.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

«В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ»

Еще один важный аспект – максимальная приближенность к реальности. Участники соревнований выполняют не абстрактные задания, а решают проблемы, с которыми в реальности сталкиваются предприятия и компании.

- Для нашей компетенции, к примеру, задания почти всегда разрабатывает какая-то крупная компания, - рассказывает менеджер компетенции «Мобильная робототехника» Николай Добрышев. – Берется какой-то конкретный аспект производства – сегодня это сортировка и перевозка грузов – и на его основе формируется задача для конкурсантов. В итоге получается, по сути, готовый инженерный продукт, полностью работоспособный и функциональный.

Конечно, это не означает, что разработанные студентами на Межвузе системы и устройства будут сразу внедряться в жизнь. Тем не менее, потенциал у них есть. И такие же широкие перспективы открываются перед участниками соревнований.

- Студентам участие в движении Ворлдскиллс Россия позволяет еще на этапе обучения познакомиться с потенциальными работодателями и обеспечить себя работой, - констатирует технический эксперт компетенции «Интернет вещей» Георгий Резников. – Спрос на грамотных специалистов огромен. Поэтому работодатели – в том числе достаточно крупные и серьезные компании – заранее узнают, где проходят соревнования по той или иной компетенции и «берут на карандаш» тех, кто в ней участвует.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

ВЫШЕ СЛОЖНОСТЬ – ВЫШЕ ОТДАЧА

Конкурсные задания год от года становятся сложнее. Наглядный тому пример – компетенция «Управление беспилотными авиационными системами».

- В этом году, например, задание по нашей компетенции включает в себя восемь модулей, - рассказывает участник соревнований Антон Костин. – Например, добавилась разработка анимации для шоу дронов. В рамках этой задачи нужно разработать схему движения целой полетной группы квадрокоптеров и создать полетное задание. Дело очень сложное, но интересное.

Межвузовский чемпионат Ворлдскиллс Россия - тот самый случай, когда в борьбе рождаются не просто победители, а настоящие мастера, причем, зачастую тех направлений деятельности, которые еще только начинают развиваться в нашей стране и мире.

Студенты университета аэрокосмического приборостроения показали отличный результат на финале Межвуза, завоевав 4 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медали.