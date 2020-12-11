Квартиры в новостройках обяжут продавать с ремонтом и мебелью?

Похоже, что предложение «мебельщиков» выгодно всем: и государству, и отрасли, и - что самое главное! - населению. Фото: Shutterstock

В конце ноября на форуме RusMebel представители крупнейших мебельных производств России попросили государство изменить критерии стандартного жилья. По мнению промышленников, новостройки необходимо сдавать покупателям с чистовой отделкой и минимальной меблировкой, что поддержит отечественных производителей при падении спроса во время пандемии.

Как в Минпромторге относятся к этой инициативе, «КП» рассказал замглавы ведомства Виктор Евтухов.

Купил и сразу живи

- Минпромторг России поддерживает изменение критериев отнесения жилых помещений к стандартному жилью в виде добавления в них наличия чистовой отделки и встроенной мебели из дерева. Также у покупателя должна быть возможность приобретения в ипотеку жилья, укомплектованного встроенной мебелью. Все это действительно может выступить в качестве действенной меры поддержки производителей мебельной продукции, а также позволит нашим гражданам при заселении получать минимально необходимый набор мебели с возможностью его оплаты за счет средств ипотечного кредита, - отметил Виктор Евтухов. - Вместе с тем считаем, что вопрос обязательно требует детальной проработки и взвешенной оценки, для того чтобы не допустить возможного ограничения прав граждан и учесть интересы всех заинтересованных сторон. В ближайшее время планируем провести совещание с привлечением крупнейших застройщиков и Минстроя России.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Фото: programlesprom.ru

- А население готово приобретать жилье в новостройках вместе с мебелью?

- Квартиры и апартаменты с меблировкой сегодня - тренд рынка, в таком виде жилье предлагают около 40% застройщиков. В 2019 году каждая 20-я квартира в российских новостройках продавалась с мебелью. Если учесть, что в России в год продается более 1 млн квартир и средняя цена меблировки составляет порядка 230 тыс. рублей, то в 2019 году в российских новостройках продавалось мебели на сумму 11,5 млрд рублей. В то же время, по данным агентства «Петербургская недвижимость», в третьем квартале 2020 года новоселы в 2,5 раза чаще, чем в предыдущем квартале, покупали квартиры с меблировкой.

Оплати диван ипотечным кредитом

- Какие преимущества дают чистовая отделка и меблировка в критериях стандартного жилья?

- Они очевидны. Покупатель приобретает уже готовое для проживания жилье, не нужно ждать окончания ремонта и сборки мебели. При покупке жилья в ипотеку расширяются финансовые возможности новосела, он может включить мебель в ипотечный кредит, что позволит ему купить качественную мебель по низкой «ипотечной» процентной ставке, без использования потребительских кредитов. Для сравнения - ипотечная ставка сегодня составляет около 9% и будет снижаться, потребительский кредит на мебель составляет около 20%.

- Какая выгода государству от изменений стандартов на новостройки?

- Рынок ремонта, отделки, меблировки квартир в новостройках в результате расширения критериев стандартного жилья чистовой отделкой и меблировкой выводится из тени, государство начнет получать налоги от оказания данных услуг. Данный рынок оценивается сегодня в треть стоимости строительства новых домов. Мебельная промышленность обеспечивает миллиарды рублей налоговых поступлений в бюджет. Если учесть, что за период с января по сентябрь 2020 года объем выданных ипотечных кредитов превысил 3,3 трлн рублей, можно сделать вывод, что объем рынка отделочных работ составил более 1 трлн рублей, которые могут быть не в «серой зоне». В общей сложности в России зарегистрировано 18 500 юридических лиц и 27 000 индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством мебели.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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Аналитики отмечают, что только в Москве за год из-за высокого спроса цены на новостройки выросли к ноябрю 2020 года на 13% - до 191,5 тыс. рублей за м2.

В то же время благодаря государственной программе льготной ипотеки на новостройки со ставкой 6,5%, которая стартовала в апреле 2020 года, в июле текущего года банки выдали 129 000 ипотечных кредитов, что на 37% больше, чем в июле 2019 года. Объем предоставленных в июле 2020 года средств на ипотечные кредиты составил 320 млрд рублей. Рост продолжился и в сентябре. По данным Объединенного кредитного бюро, в первый месяц осени было выдано 170 000 ипотечных кредитов, что на 65% больше, чем в сентябре 2019 года. Всего же с января по сентябрь 2020 года банками был выдан один миллион ипотечных кредитов рекордным объемом в размере 3,3 трлн рублей.

КСТАТИ

• Российская мебель сейчас востребована не только в России, но и за рубежом. Причем не только в странах СНГ. Из топ-10 стран, куда экспортируется российская мебель, шесть - это страны Европы, от Англии до Испании. Причем на третьем месте Германия.

• Компания «Элегия» из Новгорода поставляет мебель в Южную Корею, а деревянные кроватки из Удмуртии с удовольствием приобретают в странах Юго-Восточной Азии за удивительное соотношение качества и цены.

• До 50% мебели в магазинах ИКЕА сделана в России, что обеспечивается работой десятков российских мебельных предприятий.

• Обратим внимание, что за последние пять лет объем производства российской мебели вырос в 1,5 раза (с 148 млрд руб. до 227 млрд руб.).