Bank of America прогнозирует рост цен на акции «Роснефти»

Сегодня Bank of America выпустил отчет о российской экономике, в котором повысил прогноз по ценам глобальных депозитарных расписок (акций) «Роснефти» с $5,9 до $6,8, сохранив рекомендацию «покупать». Банк поставил акции Роснефти на первое место среди самых привлекательных объектов инвестирования среди российских компаний.

Ключевыми факторами улучшения прогноза по бумагам «Роснефти» стали результаты компании в 3 квартале 2020 года, а также прогноз по укреплению курса рубля в ближайшие годы. Кроме того, по предварительным оценкам банка, NPV проекта Восток Ойл (проще говоря, его чистая текущая стоимость) может быть кратна рыночной капитализации Роснефти. BofA в очередной раз подтвердила свою оценку проекта в $70 млрд. Банк также отмечает, что пандемия не помешала планам российских энергетических гигантов по освоению Арктики. По мнению аналитиков банка, Роснефть входит в число российских компаний – главных бенефициаров грядущего углеводородного бума в Арктике.

Больше того, банк в целом с оптимизмом смотрит на российские рынки и макроэкономику страны в 2021 году. Кампания ранней вакцинации, а также политический капитал, вложенный в разработку отечественной вакцины, должны ограничить риски введения массовых ограничений, даже если эпидемиологические условия будут ухудшаться. Экономика России должна полностью восстановиться к 2022 году – это поможет удержать инфляцию ниже целевого показателя ЦБ на большую часть 2021 года и сохранить учетную ставку на уровне 4%. Бюджетный дефицит должен сократиться до 2,4% ВВП – это поможет сократить выпуск государственных облигаций примерно на 40% по сравнению с 2020 годом, но сохраняется риск нового повышения налогов, особенно в ресурсном секторе.

«Глобальный бычий импульс остается сильным», - отмечается в исследовании. Речь идет о том, что доллар будет слабым, что вызовет приток капитала в развивающиеся рынки и разворот в сторону циклического инвестирования.

Банк отмечает, что любые новые потенциальные геополитические риски не обязательно будут отрицательными. Больше того, скорее всего, отношения России с новой президентской администрацией США потеплеют. В первую очередь, ввиду «эффекта низкой базы»: нынешнее состояние двусторонних отношений между США и Россией уже является слабым. Новая возможная политика США в отношении России создает возможность для более гибкого подхода. Заявления Джо Байдена, похоже, предполагают, что будущая «политика США в отношении России могла бы стать более скоординированной с другими странами, а именно с ЕС». Банк считает это потенциально позитивным для рынка.