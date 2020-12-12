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На межвузовском чемпионате Ворлдскиллс Россия студенты «прокачали» практикой теоретические знания

В финале IV Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» выступили 738 студентов 77 высших учебных заведений из 39 регионов России. Соревнования проводились по 63 компетенциям
Михаил ГОРШКОВ
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Фото предоставлено Пресс-службой "Ворлдскиллс Россия"

Фото предоставлено Пресс-службой "Ворлдскиллс Россия"

Финал Межвуза проходил с 1 по 7 декабря, став заключительным в этом году чемпионатом движения Ворлдскиллс Россия. Впервые студенты соревновались в дистанционно-очном формате: финалисты выступали на площадках своих вузов под наблюдением видеокамер. Там же находились технические эксперты и эксперты-компатриоты (наставники финалистов). Оценивающие эксперты работали либо на соревновательных площадках, либо в Центрах управления соревнованиями, организованных в МИФИ и Московском политехе. В Центры направлялись результаты выполненных заданий, если их невозможно оценить дистанционно. Всего в межвузовском чемпионате работали больше 220 экспертов.

Фото предоставлено Пресс-службой "Ворлдскиллс Россия"

Фото предоставлено Пресс-службой "Ворлдскиллс Россия"

ПУТЬ К ПОБЕДЕ

Чтобы пройти в финал, студенты должны были хорошо выступить на внутривузовских отборочных чемпионатах. В них приняли участие около 3 тысяч человек.

Фото предоставлено Пресс-службой "Ворлдскиллс Россия"

Фото предоставлено Пресс-службой "Ворлдскиллс Россия"

- Я четырежды участвовала во внутривузовских отборочных соревнованиях по стандартам Ворлдскиллс. Два раза занимала второе место и один раз - третье. А сейчас - «золото» на Межвузе-2020! Соревнования – это проверка себя на прочность, на умение адаптироваться к разным ситуациям, - рассказала победительница в компетенции «Преподавание технологий», студентка Московского педагогического университета Екатерина Барыкина.

Фото предоставлено Пресс-службой "Ворлдскиллс Россия"

Фото предоставлено Пресс-службой "Ворлдскиллс Россия"

Как и на многих чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс, на финале Межвуза, кроме основных соревновательных компетенций, был представлен блок компетенций Future Skills – навыков будущего.

По словам ректора Московского политеха Владимира Миклушевского, эти компетенции имеют высокую ценность для высшего образования.

Фото предоставлено Пресс-службой "Ворлдскиллс Россия"

Фото предоставлено Пресс-службой "Ворлдскиллс Россия"

- Они востребованы уже сегодня. Но обучать им можно только в одном случае: если у вас большое количество преподавателей из отрасли, которые эти компетенции чувствуют «на кончиках пальцев». Привлечение к обучению практико-ориентированных преподавателей, которые приходят к нам из отрасли, – залог успеха в подготовке специалистов будущего, - отметил ректор.

Фото предоставлено Пресс-службой "Ворлдскиллс Россия"

Фото предоставлено Пресс-службой "Ворлдскиллс Россия"

Сильнее всех на Межвузе-2020 выступил Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Его студенты завоевали 7 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей. 2-е место – у Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения: 4 золотых, 2 серебряных, 1 бронзовая медали. 3-е место поделили Национальный исследовательский Томский государственный университет (2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая медали) и Государственный социально-гуманитарный университет (Московская область) (2 золотых, 3 серебряных, 2 бронзовых медали).

Фото предоставлено Пресс-службой "Ворлдскиллс Россия"

Фото предоставлено Пресс-службой "Ворлдскиллс Россия"

Абсолютным чемпионом межвузовского чемпионата стал студент Московского политеха Климентий Королев, выступавший в компетенции «Промышленный дизайн». По итогам выступления во всех соревновательных модулях эксперты начислили ему 1068 баллов. Преодолеть четырехзначный рубеж не удалось никому из финалистов.

Фото предоставлено Пресс-службой "Ворлдскиллс Россия"

Фото предоставлено Пресс-службой "Ворлдскиллс Россия"

ДЕЛУ – ВРЕМЯ

Чемпионаты по стандартам Ворлдскиллс – это не только соревнования, но и насыщенная деловая программа. В рамках Межвуза-2020 состоялось несколько дискуссий, на которых речь шла о дополнительном профобразовании в вузах по стандартам Ворлдскиллс, новых компетенциях и навыках будущего.

Фото предоставлено Пресс-службой "Ворлдскиллс Россия"

Фото предоставлено Пресс-службой "Ворлдскиллс Россия"

Ключевой темой деловой программы стала проблема сокращения разрыва между полученным образованием и реальными требованиями рынка труда. Сегодня, по данным ВЦИОМ, 91% работодателей видят недостаток практических навыков у выпускников.

Как отметили участники дискуссий, сегодня многие вузы используют стандарты и методики Ворлдскиллс в практической подготовке студентов.

По мнению вице-президента по стратегии WorldSkills International Екатерины Лошкаревой, получение студентами хотя бы одного-трех практических навыков помогло бы им найти себя на рынке труда. Но для этого требуется повышение квалификации преподавателей и нормативно-правовая документация в вузах.

Фото предоставлено Пресс-службой "Ворлдскиллс Россия"

Фото предоставлено Пресс-службой "Ворлдскиллс Россия"

- Демонстрационный экзамен и скиллс-паспорт, который выдается по его итогам, являются эффективными инструментами оценки практических навыков. При сдаче демэкзамена студенты оценивают свой уровень владения навыком и стараются заполнить пробелы в подготовке. А скиллс-паспорт – это серьезный плюс в резюме, на который работодатели обращают внимание. В следующем году движение Ворлдскиллс Россия предложит этот отдельный пакетный опыт вузам, готовым к сотрудничеству, – сказала Екатерина Лошкарева.

Межвузовский чемпионат для большинства его участников – это возможность проверить теоретические знания на практике. Ведь задания, которые приходится выполнять, связаны с реальной практикой компаний и производств.

- Участие в чемпионате дает колоссальный опыт, который не получить на лекциях, лабораторных работах, практических занятиях. Здесь все задания максимально приближены к реальным, - рассказал участник финала Межвуза в компетенции «Управление перевозочными процессами на железнодорожном транспорте», студент Российского университета транспорта Иван Пашкеев.

Фото предоставлено Пресс-службой "Ворлдскиллс Россия"

Фото предоставлено Пресс-службой "Ворлдскиллс Россия"

ПЕРЕЗАГРУЗКА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

В ходе деловой программы говорилось о том, как выстраивать продуктивное сотрудничество вузов и корпораций, использовать основные инструменты, в том числе инструменты Ворлдскиллс, для развития необходимых в современном мире компетенций.

Генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов назвал инструменты, которые уже используются вузами в практической подготовке студентов. Один из них - проект «Билет в будущее», который позволяет университетам, колледжам, компаниям сформировать свой пул абитуриентов, когда те еще обучаются в школе.

Еще один инструмент – участие вузов в программах дополнительного профессионального образования (ДПО), сформированных на базе модулей Ворлдскиллс Россия. Как рассказала проректор по научной работе Государственного гуманитарно-технологического университета Элина Яковлева, вуз перешел к массовому внедрению стандартов Ворлдскиллс в систему обучения студентов.

- Программы ДПО для педагогов у нас очень востребованы. В год обучение проходит до 200 человек. А демонстрационный экзамен, который отличает программу дополнительного профобразования от программ повышения квалификации – это своеобразная перезагрузка для профессионалов, - отметила Элина Яковлева.

Имена победителей и призеров финала IV Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» были оглашены на церемонии закрытия, прошедшей на площадке МИФИ в формате онлайн-трансляции.

- Победители - не только те, кто получил медали, а все участники, которые приобщились к энергетике Ворлдскиллс, прокачали свои навыки, продемонстрировали работодателям, и в первую очередь себе, что они на самом деле умеют делать, – отметил генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов. – Чемпионаты являются не какой-то ступенькой пьедестала, а стартовым полигоном, при помощи которого можно начать карьеру как в роли квалифицированного работника, так и предпринимателя, или преподавателя.

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Межвузовские чемпионаты «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» призваны способствовать развитию профессиональной подготовки в системе высшего образования, актуализации образовательных стандартов и программ обучения в высших учебных заведениях, максимально удовлетворяющих требования рынка труда. Участники соревнований получают возможность объективно оценить свой уровень квалификации и повысить шансы на трудоустройство у лучших работодателей.

Образование: Особый случай

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