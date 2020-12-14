Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Скончался издатель, открывший миру Василия Пескова

Скончался Валентин Осипович Осипов, главный редактор издательства «Молодая гвардия»
Альберт ЛИХАНОВ
КомментироватьОставить комментарий
Скончался Валентин Осипович Осипов, главный редактор издательства «Молодая гвардия»

Скончался Валентин Осипович Осипов, главный редактор издательства «Молодая гвардия»

Скончался Валентин Осипович Осипов, главный редактор издательства «Молодая гвардия» в 60-е годы, издавший в 1964 году легендарную книгу Василия Михайловича «Шаги по росе», награжденную Ленинской премией.

Год назад мы проводили в редакции КП 12 августа День памяти Пескова, где был и Валентин Осипович. Его воспоминания о сотрудничестве с ВМ мы опубликовали на сайте КП в песковском разделе. Валентин Осипович принес и показал тогда первый, еще сигнальный экземпляр «Шагов по росе» с автографом Василия Михайловича. Весь год мы с ним переписывались, вспоминая разные разности из прошлой жизни. Он знал, что жизнь его завершается, но чувствовал себя исполнившим долг. Хотя бы это немного утишает скорбь от ухода этого благородного и интеллигентного человека.

Царства ему Небесного и светлой памяти за его дела. Наши соболезнования семье покойного!

Привожу здесь некролог Альберта Анатольевича Лиханова, который знал Валентина Осиповича ближе.

ПРОЩАЙ, НЕРАВНОДУШНОЕ СЕРДЦЕ!

Скончался Валентин Осипович Осипов – целая эпоха литературы, беспокойная, неравнодушная душа, твёрдый, но и добрый человек с убеждениями великодушия и справедливости во всём и всегда. Я знал его с той поры, когда он вернулся из Казахстана, где, сам того не ведая, поднял молодёжь и молодёжную прессу на самый высший уровень. Он выпустил к грандиозному совещанию, которое проводил Хрущёв, номер целиноградской областной комсомольской газеты, где был главным редактором, отчаянно смелую публикацию. Да ещё и добился, чтобы газета эта оказалась в Президиуме. Хрущёв схватил её, и предъявил собранию как аргумент в тогдашнем публичном споре с возгласами: вот что такое целина! вот что такое молодёжь! вот кому надо дать дорогу! При этом незнающим не мешает знать, что у комсомола в каждой области была своя газета, и этот правящий пассаж развязал нам руки – с осиповской подачи нам дали острые возможности, и молодёжная печать обрела равенство и права на собственное, молодёжное видение жизни. Я был тогда тоже редактором молодёжки, и хорошо помню этот разворот! А осиповский «Молодой целинник» получил небывалую «премию»: пятиразовый выход большого формата – превосходнейшая награда!

Скончался Валентин Осипович Осипов, главный редактор издательства «Молодая гвардия» в 60-е годы, издавший в 1964 году легендарную книгу Василия Михайловича «Шаги по росе», награжденную Ленинской премией.

Скончался Валентин Осипович Осипов, главный редактор издательства «Молодая гвардия» в 60-е годы, издавший в 1964 году легендарную книгу Василия Михайловича «Шаги по росе», награжденную Ленинской премией.

И кем только не побывал Валентин Осипов в своей жизни! Сразу после целины – главный редактор целого издательства «Молодая Гвардия», не меньше 600 книжек в год! Молодая литература! Совещания молодых писателей, конечно же, всесоюзные! Полтора десятка молодёжных журналов и газет только молодогвардейских! Потом журнал «Знамя» - первый зам главного. Наконец директор издательства «Художественная литература» - из нынешних времён трудно даже представить, что это была за мощь! Шолоховское собрание сочинений миллионным тиражом, к примеру. И вообще «Худлит» тогда – это отборная классика. И громадный духовный корабль по справедливости возглавлял Валентин Осипов, который и сам на глазах вырос в крупнейшего, стратегически мыслящего издателя.

Валентин был начисто лишён спокойствия. Написав в ЖЗЛ биографию Шолохова, он стал его активным защитником, схватившись в сражении за справедливость с Солженицыным. Вообще, мало в жизни и литературе тем, к которым бы не прикоснулись неравнодушные перо и сердце Валентина Осиповича. Многие отмалчивались, усмехаясь какой-то несправедливости, и отворачивались, Осипов – никогда. Потому и жил он в обстановке, частенько накалённой. И это был его характер, его нетерпимость к несправедливости. Постоянная энергетика и желание сделать ещё, видать, несделанное, расходовали его исподволь, хотя кто может знать, когда и как кончаются силы, даже самые добрые.

Я хотя и знал о его болезнях, всегда верил, что Валентин, по духу своему – истинный борец, их преодолеет. Мы бодро поговорили с ним по телефону, перед тем как его увезли в реанимацию. И он даже не сказал об этом. Видать, не знал!

Прости и прощай, неравнодушное сердце!

УтратыКАРТИНА ДНЯ

Рекомендуемые