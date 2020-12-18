Зеленый пояс Москвы

На сегодняшний день в столице находится 136 особо охраняемых природных территорий. Фото: Ирина Хлебникова

Сегодня климатологи и экологи всего мира признают: деревья действительно универсальное средство от экологических проблем. Идет ли речь о борьбе с выбросами углекислого газа, с глобальным потеплением, с засухой в огромном регионе или с загрязнением воздуха и шумом в отдельном районе -— деревья всегда лучшее “лекарство”. Москве в этом смысле повезло: еще в начале 20 века здесь было организовано множество лесопарков. И отрадно, что сегодня эта традиция продолжается столичными властями.

Воздушный коридор для свежего воздуха

Если посмотреть карту, то Москва — город в лесу. Она вся окружена лесопарковыми зонами, которые то тут, то там вторгаются в круг МКАДа, да и внутри Москвы достаточно обширных “зеленых пятен”. Начало было положено в 1935 году, когда Генпланом реконструкции Москвы был предусмотрен лесопарковый защитный пояс. В радиусе 10 км вокруг города, на площади 149 тысяч га, была создана прекрасно функционирующая экосистема: начинаясь в городе как регулярные парки, она постепенно переходила в наполненные живностью леса, простирающиеся на территории семи подмосковных районов: Ленинского, Одинцовского, Красногорского, Химкинского, Мытищинского, Балашихинского и Люберецкого.

Сейчас это кажется обыденным, а для того времени “зеленый пояс” был революционной идеей: обеспечить поступление свежего воздуха из лесопарковых зон в центр города по воздушному коридору, одновременно создав места для отдыха трудящихся. Подобные лесопарки были созданы и в центре города -- наверное, самым известным является Парк Горького, под который отвели часть Нескучного сада. Сегодня парк Горького является одним из самых популярных мест и явный рекордсмен по посещаемости. По официальной статистике ежедневно парк посещают 20 тыс чел, а в выходные эта цифра доходит до 100 тысяч.

Благодаря этим усилиям, в 21-м веке Москва чуть ли не единственный город мира, имеющий в своих границах настоящие леса. А всего зеленые территории занимают треть города — на душу населения зелени в столицы приходится больше, чем в таких крупных городах, как Нью-Йорк, Лондон, Берлин, Сеул, Сингапур, Сан-Паулу и др. К тому же Москва уникальна по части особо охраняемых природных территорий. В 2020 году помимо существующих и ранее образованных особо охраняемых природных территорий на территории Москвы образовано 26 особо охраняемых природных территорий регионального значения общей площадью 1773,46 га с целью сохранения значимых для города природных объектов. Таким образом, на сегодняшний день в столице находится 136 особо охраняемых природных территорий общей площадью 19471,31 га.

“Если рассуждать вообще о теме озеленения Москвы и того, как лесопарковые и зеленые зоны влияют на состояние окружающей среды и здоровье населения, то бесспорно здесь и сама наука экология, и все ее постулаты говорят о том, что деревья — это легкие нашей планеты. И конечно, зеленые островки – парки и лесопарки Москвы — это легкие Москвы”, — говорит Наталья Соколова, эколог, председатель правления автономной некоммерческой организации “Равноправие”.

Любой москвич знает — квартиры в зеленых районах стоят дороже. Сегодня, в эпоху стремительной урбанизации и глобального потепления, ценность зеленых зон еще выше: зеленый массив нивелирует вред от выбросов автомобилей, снижает температуру летом, спасает от ветров в холодный сезон и накапливает в почве влагу, не давая ей моментально испариться в городских условиях. Парки и леса сегодня не просто “легкие” города — они санитары, лекари и защитники. И если вернуться к стоимости жилья, то недаром цены в Западном и Юго-Западном округах выше, чем в аналогичных районах других округов Москвы.

“ЗАО, ЮЗАО, СЗАО — именно здесь размещается наибольшее количество лесопарковых массивов. Из года в год признается, что Гагаринский район и Раменки — это самые экологически благополучные районы. Сами лесопарковые массивы, например природный заказник “Воробьевы горы” и Ботанический сад МГУ — это те два больших зеленых острова, которые позволяют дышать полной грудью населению и гостям этих округов столицы. Кроме того, на правом берегу Москвы-реки почти нет никаких промышленных предприятий, которые загрязняют воздух и природу”, — поясняет Наталья Соколова.

“В ЗАО есть прекрасный с точки зрения состояния атмосферного воздуха район Крылатское. Мы знаем, что там почти половина территории покрыта лесными и лесопарковыми массивами. Если взять шире по левой части Москвы, то в СЗАО стоит отметить — Хорошово-Мневники: прекрасный район, дышащий, зеленый, там примерно 30% массивов в том числе благодаря парку Серебряный Бор, где отдыхает много жителей и гостей столицы”, — перечисляет Наталья Лобжанидзе, заместитель заведующего кафедры геоэкологии РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина. Отмечает она и север — Митино, Зеленоград, а также Ясенево и Бутово, где тоже очень много и лесопарков, и водоемов. “Поэтому левая часть столицы дает весомый вклад в очистку атмосферного воздуха всей столицы и оздоровление жителей этого города”, — заключает эксперт.

Экосистема для парка – большая работа для города

Парк 50-летия Октября в ЗАО, ландшафтный заказник “Тропарёвский” и природный заказник “Долина реки Сетунь” в ЮЗАО — эти крупные лесопарковые зоны, снабжающие свежим воздухом не только эти округа, но и соседние, вплоть до центра столицы. А всего в ЗАО природные и озелененные территории в общей сложности занимают четверть площади округа, в ЮЗАО — целую треть.

"Парк 50-летия Октября". Фото: Сергей П.

Благодаря лесопаркам в этих округах удается нейтрализовать техногенное влияние крупных автомобильных трасс с интенсивным движением, которые здесь расположены: Ленинского, Кутузовского, Севастопольского проспектов, проспекта Вернадского и Профсоюзной улицы. Несмотря на то, что парки находятся в городе, здесь произрастает множество уникальных растений, которые занесены в Красную книгу. Богат и здешний животный мир. Расположенные на огромной территории, лесопарки,тем не менее, спланированы так, что доступ к ним имеют все жители прилегающих районов: входы в парки и леса расположены со всех сторон.

"Парк 50-летия Октября". Фото: Сергей П.

Прогуливаясь по Тропаревскому лесу, парку у Сетуни или парку 50-летия Октября, можно подумать, что природа вокруг существует сама по себе — от властей города потребовалось только забор поставить, да скамеечки покрасить. На самом деле, поддержание экосистемы лесопарка — это огромная и сложная работа. Так, только в парке 50-летия Октября в рамках благоустройства было дополнительно высажено более 300 деревьев, 5.7 тысяч кустарников, разбито 213.8 тысяч квадратных метров газонов и 6,8 тысячи квадратных метров цветников. Но зато и результат впечатляет. Сегодня парк 50-летия Октября — одна из самых крупных лесопарковых зон на юго-западе Москвы: его площадь составляет 83,2 га. И здесь, на берегу речки Раменки, между улицей Удальцова и проспектом Вернадского, кажется, растет настоящий лес: березы, осины, дубы, каштаны, ясени, ели, сосны, рябины, черемуха и и вырастут в естественном порядке, но на самом деле высажены в виде декоративных кулис, дающих уединение прогуливающимся по дорожкам и создающих ощущение еще большего, чем есть на самом деле, масштаба парка. А многочисленные ясенолистные клены, разбросанные по всему парку, делают его нарядным в осеннюю пору. Парк — любимое место не только местных жителей: рядом находится станция метро “Проспект Вернадского”, которая «поставляет» сюда отдыхающих из соседних районов.

Парк "Седьмое чувство" в ландшафтном заказнике "Тропаревский". Фото: Ирина Хлебникова

Парк с променадом вдоль реки

Тропаревский парк или, вернее, ландшафтный заказник “Тропаревский” — имеет площадь 218,7 га. Название объясняется всем представленным здесь разнообразием деревьев, характерным для московского региона. Береза, лиственница, сосна, клен остролистный, липа мелколиственная – это деревья местных чистых и смешанных лесов. А еще ясень, вяз гладкий, ольха серая, ива козья, ломкая, белая, яблони — да-да, это тоже характерные деревья региона. Здесь же растут свойственные подмосковным лесам кустарники -- лещина, жимолость, крушина ломкая, бузина, малина. В поймах реки Очаковки и её притоков можно увидеть кустарниковые виды ив. Здесь есть даже брусника, которая растет в березняках. А еще,по данным геоботанического обследования, в Тропаревском лесопарке выявлено 376 видов травянистых растений, из них 33 вида — занесенные в Красную книгу города Москвы. И 74 вида различных позвоночных животных — от птиц до млекопитающих.

Но самый большой заказник Москвы — “Долина реки Сетунь”. Раскинувшийся вдоль русла реки Сетунь на западе столицы, он имеет площадь в 696,2 га. Заказник имеет статус особо охраняемой природной территории регионального значения и не зря — четыре столичных района: Можайский, Раменки, Фили-Давыдково и Очаково-Матвеевское, дышат чистым воздухом благодаря ему. 384 вида растений из которых 47— редкие для флоры столицы, растет в заказнике. Заросли серой ольхи и лип, осинники и березняки, клены и подлески из жимолости и бересклета перемежаются с сосновыми лесами. Здесь живут белки, кроты, гнездятся певчие дрозды, корольки, снегири, малые мухоловки, совы-неясыти, славки, пеночки. При этом заказник— популярное место отдыха для жителей ближайших районов: здесь оборудованы велодорожки, зоны для пикников, беседки для отдыха.

Такое биоразнообразие парков — результат точного расчета, при котором все четыре составляющих — растительный и животный мир, люди и городская среда,— сосуществуют в полной гармонии. Но это не значит, что лесопарки лишь поддерживаются в изначальном виде — столичные власти продолжают их развитие.

Летом 2020 года в Москве открылись уникальные “Сады здоровья”. В Тропаревском заказнике — это парк “Седьмое чувство”, а в природном заказнике “Долина реки Сетунь” - зона “Садово-парковая территория”. Чем же они отличаются от общей наполненности парка? Название уже говорит само за себя. Это специальная территория, где повышенное внимание уделено самочувствию отдыхающего. В «Садах здоровья» особый целебный воздух, потому что здесь по рекомендациям врачей высажены растения с учетом их фитонцидных свойств, а также ароматические травы. Кроме того в этих садах существуют специальные «массажные дорожки», сделанные из камней небольших размеров определенной формы. Ходить по таким тропинкам можно в носках или босиком. Врачи отмечают, что такой «массаж стоп» очень полезен для нервной системы человека. Кроме того в «Садах здоровья» есть многофункциональные площадки, где можно заниматься спортом. Отдельно детские комплексы со специальными тренажерами. На таких территориях для слабовидящих посетителей установлены таблички Брайля, а так же предусмотрены специальные «карманы» для колясок или велосипедов.

Садово-парковая территория в природном заказнике "Долина реки Сетунь". Фото: Ирина Хлебникова

В ближайшем будущем на западе Москвы - в районе Раменки - появится новый уникальный природный объект — парк “Событие” площадью 24 га. Он объединит в комплекс три новых жилых массива. К кварталам будут примыкать зоны отдыха с кленовыми скверами, липовыми аллеями, кустарниками и цветниками. А изюминкой станет природный парк с променадом вдоль реки Раменки. Парк с таким ландшафтом обязательно войдет в число “зеленых звезд” Москвы и станет любимым местом отдыха местных жителей. И можно только порадоваться тому, что зеленых зон в Москве становится все больше. А значит — и дышать столице становится все легче.