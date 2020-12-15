Европа массово возвращает жесткий карантин

Сообщения о введении карантина пришли сразу из нескольких стран Фото: REUTERS

Вторая волна коронавируса заставила правительства разных стран ужесточить ограничительные меры незадолго до новогодних и рождественских праздников. Сообщения о введении карантина пришли сразу из нескольких стран.

Литва

С сегодняшнего дня до 3 января вводятся жесткие ограничения на всей территории страны. Будут закрыты все магазины, кроме продуктовых, а также образовательные заведения. Гражданам запрещено покидать место жительства без веских причин, к которым относят поездки на работу, походы в больницу или магазин, проведение похорон.

За время пандемии в стране зарегистрировано свыше 95 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли 825 граждан, за последние сутки в Литве было выявлено более 1900 новых случаев COVID-19. На 100 тысяч человек населения выявлено 3490,85 заражений.

Нидерланды

Власти страны объявили о переходе в режим жесткого карантина до 19 января. В стране закрываются практически все магазины. Исключение сделано лишь для аптек и торговых точек, продающих продукты и товары повседневного спроса. Вузы и школы переходят на дистанционное обучение. Граждан призвали не покидать дома без крайней необходимости и отказаться от приема гостей.

С начала пандемии в Нидерландах заболело более 632 тысяч граждан, жертвами коронавируса стали свыше 10 тысяч человек. На 100 тысяч населения выявлено 3688,85 заражений.

Великобритания

Мэр Лондона Садик Хан объявил о введении в столице Соединенного Королевства максимального уровня ограничений из-за резкого роста числа заражений COVID-19. Рестораны города вновь прекращают принимать посетителей и переходят на доставку. Граждан просят не собираться группами более шести человек и строго соблюдать социальную дистанцию. В то же время, спортзалы, салоны красоты и непродовольственные магазины продолжат свою работу.

С начала пандемии в Великобритании заболело более 1,8 миллиона человек, умерли от COVID-19 свыше 64 тысяч граждан. На 100 тысяч населения зарегистрировано 2761,79 заражений.

Турция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в стране комендантского часа, который будет действовать круглосуточно с 31 декабря по 4 января включительно. Ранее стало известно об ужесточении ограничительных мер, в рамках которых прекращена работа спортивных и культурных учреждений, а предприятиям общепита разрешено продавать еду только на вынос.

Всего в Турции зарегистрировано более 1,85 миллион случаев коронавируса, умерли 16646 человек. За истекшие сутки в стране зафиксировано более 29 тысяч новых заражений, что стало самым высоким показателем за все время. На 100 тысяч населения в стране выявлено 2212,91 заражений.

ФРГ

С 16 декабря Германия вводит строжайший карантин за всю историю страны.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал ситуацию ужасной и заявил, что все ранее применявшиеся для борьбы с коронавирусом меры не дали результата. Он пообещал, что вакцинация населения начнется сразу после Нового года.

Ранее к ужесточению карантинных мер призывала канцлер Ангела Меркель.

Коронавирусом в Германии заразились более 1,35 миллионов человек, умерли 22106 человек. За прошедшие сутки в стране зафиксировано 14709 новых заражений.

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