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Список жертв коронавируса впервые пополнил лидер государства

От COVID-19 скончался премьер-министр Эсватини
Алексей ОСИПОВАлексей ОСИПОВ
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Мандвуло Амброуз Дламини возглавлял кабинет министров Эсватини с 2018 года. Ему было 52 года

Мандвуло Амброуз Дламини возглавлял кабинет министров Эсватини с 2018 года. Ему было 52 года

Фото: REUTERS

Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса среди глав государств и правительств: от COVID-19 скончался премьер-министр Эсватини Мандвуло Амброуз Дламини.

Эсватини (до 2018 года – Свазиленд) – государство в Африке, главой которого является король, назначающий премьер-министра.

Король Эсватини Мсвати III выразил свои соболезнования по поводу кончины главы правительства.

Мандвуло Амброуз Дламини возглавлял кабинет министров Эсватини с 2018 года. Ему было 52 года.

Коронавирус был выявлен у него в середине ноября. Состояние Дламини резко ухудшилось через 2 недели после позитивного теста на COVID-19, его пришлось госпитализировать в одну из больниц соседней ЮАР.

За время пандемии диагноз «коронавирус» был поставлен президенту США Дональду Трампу, его бразильскому коллеге Жаиру Болсонару, британскому премьеру Борису Джонсону, принцу Уэльскому Чарльзу.

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