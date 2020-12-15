Рождественский вертеп, установленный в Ватикане, шокировал прихожан

Рождественским вертепом принято называть воспроизведение сцены Рождества Христова силами различных искусств Фото: REUTERS

На площади святого Петра в Ватикане состоялось традиционное зажжение огней на елке и открытие рождественского вертепа.

Рождественским вертепом принято называть воспроизведение сцены Рождества Христова силами различных искусств. В Европе кукольные вертепы – непременный атрибут Рождества, их устанавливают рядом с храмами, в витринах магазинов, включают эту сцену в театрализованные представления.

Но то, что предстало глазам зрителей и прихожан в Ватикане в этом году вызвало вначале недоумение, а позже волну насмешек и критики.

Сцена рождения младенца Иисуса сильно отличается от прошлогодних. Ее уже назвали «оторванной от традиций» и «модернистской». Кое-кто идет дальше и утверждает, что нынешний вертеп - символ скомпрометированного католицизма папы Франциска.

Среди фигур, окружающих ясли с младенцем, итальянский историк Андреа Чиончи разглядел «мусульманского имама, еврейского раввина, космонавта и даже палача (как символ протеста против смертной казни)».

По мнению Чиончи, фигуры напоминают тотемные маски древних, более уместные для анимистической и фетишистской религии, нежели для христианства.

Известно, что большинство персонажей вертепа 2020 года были изготовлены в итальянском городе Кастелли, который с XVI века является центром керамического мастерства.

Епископское издание Avvenire сообщило, что вертеп под названием «Монументальное Рождество» был спроектирован в период с 1965 по 1975 годы студентами и преподавателями художественной школы Ф. А. Груэ.

Чиончи считает, что задумка безнадежно устарела, и люди вряд ли станут ломать головы над концепцией модернисткого вертепа, а единственным их желанием станет поскорее забыть увиденное.

С Чиончи полностью согласен и британский историк искусства Джозеф Шоу:

– Сцена в вертепе в этом году – это не то, перед чем кто-либо мог бы молиться. Это антирелигиозно. Мы можем только надеяться, что это быстро забудется