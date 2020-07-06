Ватикан планирует объявить 15-летнего подростка покровителем интернета

Современная католическая церковь отличается от других религий особой прогрессивностью. Ватикан изо всех сил старается отвечать на вызовы времени и следить за трендами. Отсюда и колоссальное число святых - около 10 тысяч. Среди них есть святые, уберегающие от укусов ядовитых змей, похмелья, а также покровители токарей, лыжников и домашних животных. Есть святой и у Интернета и его пользователей. За него отвечает Исидор Севильский. Его объявили заступником глобальной паутины, компьютера и айтишников в 1999 году с легкой руки папы Иоанна Павла II, а в 2005 году был даже создан виртуальный Орден святого Исидора.

Все было бы ничего, если бы не одно «но» — Исидор Севильский жил задолго до появления интернета и даже первого компьютера — он жил в VI веке и прославился тем, что стал одним из основателей средневекового энциклопедизма. Но этой осенью может появиться еще один покровитель сети куда ближе по духу нынешнему поколению - Карло Акутис, пишет NBC News.

Ватикан готовится причислить к лику святых 15-летнего подростка, родившегося в Лондоне, который умер от лейкемии в 2006 году. Акутиса решили канонизировать за разработку сайта, где были собраны и каталогизированы евхаристический чудеса, признанные католической церковью.

Как рассказала мама Карло Антония Сальцано, мальчик был обычным подростком, любил играть в компьютерные игры и футбол. При этом у ее сына было непреодолимое желание помогать ближним: он заступался за одноклассников, которых обижали другие школьники, разносил еду бездомным, отдавал накопленные деньги нищим и нуждающимся.

Чтобы разделить свою веру с другими, Карло выучил html и на стареньком компьютере разработал сайт, где были собраны чудеса, происходившие в разных уголках мира.

Когда у мальчика обнаружили лейкемию, то родители решили лечить Карло в Италии, но врачам спасти его не удалось. Акутиса похоронили в городе Монца, но в 2018 году его объявили Слугой Божьим и на следующий год останки перенесли в церковь Санта Мария Маджоре. Но этого мало, чтобы Карло канонизировали. По канонам католической церкви, необходимо, чтобы причисленный к лику святых явил чудо. И оно произошло. В Бразилии нашли мальчика, который исцелился от редкого заболевания, благодаря молитве, обращенной к Карло Акутису.

Ватикан был готов провести беатификацию подростка раньше, но из-за эпидемии коронавируса было решено отложить эту процедуру на октябрь. Беатификация - это последний этап перед причислением к лику святых, когда признается, что душа пребывает в раю и может ходатайствовать за тех, кто молится, обращаясь к ней. Ритуал пройдет в итальянском городе Ассизи. Как только католическая церковь одобрит второе чудо, явленное Карло, то он станет покровителем интернета.