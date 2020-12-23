Положительные эмоции — тоже профилактика коронавируса!

Нина Александровна Мирошниченко, профессор кафедры оториноларингологии ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова» МЗ РФ, доктор медицинских наук.

Человек умеет адаптироваться к любым жизненным обстоятельствам. Как-то незаметно мы с вами привыкли жить в условиях пандемии. Коронавирус меняет очень многое в жизни. Медики отмечают увеличение количества тревожных расстройств, нарушений сна, общее снижение иммунитета. Как помочь себе и близким в такое непростое время, рассказывает наш эксперт, профессор кафедры оториноларингологии ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова» МЗ РФ, доктор медицинских наук Нина Александровна Мирошниченко.

О вакцинации и особом внимании к старшему поколению

- Нина Александровна, сейчас началась массовая вакцинация от коронавируса. Многие гадают: а стоит ли прививаться? Можете ли им что-то посоветовать?

- Внедрение вакцин в нашу жизнь во многом изменило ход развития всего человечества. Активная вакцинопрофилактика в XX - XXI веках привела к изменению структуры инфекционных заболеваний. Многие грозные болезни стали управляемыми инфекциями, находятся много лет под контролем и не представляют угрозы для людей. Дифтерия, оспа, чума, бешенство и другие заболевания уносили миллионы жизней, а сейчас это уже далекая история или единичные случаи. Надеюсь, что и COVID-19 отступит при массовой вакцинации и останется одним из многочисленных сезонных острых респираторных вирусных заболеваний, которыми ежегодно без серьезных последствий болеют многие из нас.

Массовая вакцинация уже позволила взять под контроль распространение ряда опасных заболеваний. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Если вы старше 60 лет, прививать вас не будут. Как же быть? Можно ли самому как-то поднимать иммунитет, при этом, конечно, соблюдая правила изоляции?

- Конечно, основное правило для пожилых - это ограничение общения с другими людьми, соблюдение всех правил гигиены, не только ношение маски, но и периодическая смена одноразовых масок, обработка многоразовых. Но не стоит забывать, что прогулки на свежем воздухе, частое проветривание помещений, занятия гимнастикой и положительные эмоции всегда играли благотворную роль для всех. Поэтому очень важно найти баланс между самоизоляцией и общением с родными, близкими, друзьями.

Многое зависит от молодых и юных членов наших семей. Знаю по личному опыту. Моей маме 89 лет, и именно внимание всей семьи, постоянное обращение к ней с какими-то просьбами, вовлечение в наши дела повышают ее настроение, поддерживают интерес к жизни. Желание жить помогает нашему иммунитету. К тому же в нашем арсенале есть препараты широкого спектра действия с противовирусным и иммуномодулирующим эффектом, такие как Эргоферон, Иммунал, Ингарон и другие. Впрочем, эти средства могут помочь в любом возрасте. Использование комплексных противовирусных препаратов с благоприятным профилем безопасности, например Эргоферона, поможет сократить длительность симптомов ОРВИ и гриппа, а также может снизить риск возможных осложнений.

Внимание со стороны семьи поддерживает интерес к жизни в любом возрасте. А желание жить помогает нашему иммунитету. Фото: Shutterstock

Не стесняться обращаться за помощью

- Как можно снизить тревожность из-за коронавируса? Может быть, составить какой-то правильный распорядок дня для себя, попить витамины, какие-то микроэлементы, успокоительное?

- Уровень тревожности разный, но, к сожалению, присутствует практически у всех людей. Короткий световой день, мало солнца, перепады погоды и без пандемии многих угнетают. Поливитамины, профилактические курсы витамина D терапевты рекомендуют проводить ежегодно.

Скоро Новый год - прекрасный повод настроиться на позитивный лад, готовить подарки, радовать окружающих, общаться хотя бы дистанционно. Уход в свои страхи, ожидание болезни, боязнь заразиться - замкнутый круг, из которого очень трудно выбраться. Если есть возможность, стоит обратиться к психологу, кому-то - к психиатру, и это нормально, хотя в нашей стране очень настороженно относятся к этим специалистам. Можно принимать легкие антидепрессивные препараты, которые свободно продаются в аптеках.

Добавление в ежедневный рацион ярких мандаринов и апельсинов, теплого какао и небольшого количества вкусного шоколада, чтение позитивной литературы, интересных журналов и газет, особенно «Комсомольской правды», тоже поможет поднять настроение.

Люди болеют не только COVID-19

- Сейчас и кроме ковида много респираторных вирусов вокруг. Помогут ли меры, которые принимают от коронавируса, избежать гриппа, насморка и тому подобного?

- Да, принимаемые профилактические меры, активная вакцинопрофилактика гриппа привели к сокращению заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. Но сказать, что произошло чудо и люди болеют намного меньше, нельзя. Сейчас разгар респираторного сезона, и пациенты с каждым днем все больше обращаются к терапевтам, врачам общей практики, педиатрам, оториноларингологам с различными проблемами.

- Вы врач-отоларинголог. Дает ли ковид осложнения на лор-органы - или он все больше поражает легкие и сердечно-сосудистую систему? Стало ли за это время больше пациентов, жалующихся на ухо/горло/нос?

- Коронавирус действительно чаще поражает нижние дыхательные пути, нервную систему. Но и такие осложнения, как риносинуситы, тонзиллофарингиты, тоже встречаются. Пациенты обращаются и с насморком, и с болью в горле. Многие отмечают потерю обоняния. Но, к сожалению, лор-врачи могут здесь мало чем помочь, так как это связано с поражением нервной системы. К счастью, у большинства людей обоняние восстанавливается.