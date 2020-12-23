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Здоровье

Положительные эмоции — тоже профилактика коронавируса!

Как сберечь нервы, поднять иммунитет и подготовиться к Новому году, зарядившись бодростью
Татьяна РУСИНОВА
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Нина Александровна Мирошниченко, профессор кафедры оториноларингологии ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова» МЗ РФ, доктор медицинских наук.

Нина Александровна Мирошниченко, профессор кафедры оториноларингологии ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова» МЗ РФ, доктор медицинских наук.

Человек умеет адаптироваться к любым жизненным обстоятельствам. Как-то незаметно мы с вами привыкли жить в условиях пандемии. Коронавирус меняет очень многое в жизни. Медики отмечают увеличение количества тревожных расстройств, нарушений сна, общее снижение иммунитета. Как помочь себе и близким в такое непростое время, рассказывает наш эксперт, профессор кафедры оториноларингологии ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова» МЗ РФ, доктор медицинских наук Нина Александровна Мирошниченко.

О вакцинации и особом внимании к старшему поколению

- Нина Александровна, сейчас началась массовая вакцинация от коронавируса. Многие гадают: а стоит ли прививаться? Можете ли им что-то посоветовать?

- Внедрение вакцин в нашу жизнь во многом изменило ход развития всего человечества. Активная вакцинопрофилактика в XX - XXI веках привела к изменению структуры инфекционных заболеваний. Многие грозные болезни стали управляемыми инфекциями, находятся много лет под контролем и не представляют угрозы для людей. Дифтерия, оспа, чума, бешенство и другие заболевания уносили миллионы жизней, а сейчас это уже далекая история или единичные случаи. Надеюсь, что и COVID-19 отступит при массовой вакцинации и останется одним из многочисленных сезонных острых респираторных вирусных заболеваний, которыми ежегодно без серьезных последствий болеют многие из нас.

Массовая вакцинация уже позволила взять под контроль распространение ряда опасных заболеваний.

Массовая вакцинация уже позволила взять под контроль распространение ряда опасных заболеваний.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Если вы старше 60 лет, прививать вас не будут. Как же быть? Можно ли самому как-то поднимать иммунитет, при этом, конечно, соблюдая правила изоляции?

- Конечно, основное правило для пожилых - это ограничение общения с другими людьми, соблюдение всех правил гигиены, не только ношение маски, но и периодическая смена одноразовых масок, обработка многоразовых. Но не стоит забывать, что прогулки на свежем воздухе, частое проветривание помещений, занятия гимнастикой и положительные эмоции всегда играли благотворную роль для всех. Поэтому очень важно найти баланс между самоизоляцией и общением с родными, близкими, друзьями.

Многое зависит от молодых и юных членов наших семей. Знаю по личному опыту. Моей маме 89 лет, и именно внимание всей семьи, постоянное обращение к ней с какими-то просьбами, вовлечение в наши дела повышают ее настроение, поддерживают интерес к жизни. Желание жить помогает нашему иммунитету. К тому же в нашем арсенале есть препараты широкого спектра действия с противовирусным и иммуномодулирующим эффектом, такие как Эргоферон, Иммунал, Ингарон и другие. Впрочем, эти средства могут помочь в любом возрасте. Использование комплексных противовирусных препаратов с благоприятным профилем безопасности, например Эргоферона, поможет сократить длительность симптомов ОРВИ и гриппа, а также может снизить риск возможных осложнений.

Внимание со стороны семьи поддерживает интерес к жизни в любом возрасте. А желание жить помогает нашему иммунитету.

Внимание со стороны семьи поддерживает интерес к жизни в любом возрасте. А желание жить помогает нашему иммунитету.

Фото: Shutterstock

Не стесняться обращаться за помощью

- Как можно снизить тревожность из-за коронавируса? Может быть, составить какой-то правильный распорядок дня для себя, попить витамины, какие-то микроэлементы, успокоительное?

- Уровень тревожности разный, но, к сожалению, присутствует практически у всех людей. Короткий световой день, мало солнца, перепады погоды и без пандемии многих угнетают. Поливитамины, профилактические курсы витамина D терапевты рекомендуют проводить ежегодно.

Скоро Новый год - прекрасный повод настроиться на позитивный лад, готовить подарки, радовать окружающих, общаться хотя бы дистанционно. Уход в свои страхи, ожидание болезни, боязнь заразиться - замкнутый круг, из которого очень трудно выбраться. Если есть возможность, стоит обратиться к психологу, кому-то - к психиатру, и это нормально, хотя в нашей стране очень настороженно относятся к этим специалистам. Можно принимать легкие антидепрессивные препараты, которые свободно продаются в аптеках.

Добавление в ежедневный рацион ярких мандаринов и апельсинов, теплого какао и небольшого количества вкусного шоколада, чтение позитивной литературы, интересных журналов и газет, особенно «Комсомольской правды», тоже поможет поднять настроение.

Люди болеют не только COVID-19

- Сейчас и кроме ковида много респираторных вирусов вокруг. Помогут ли меры, которые принимают от коронавируса, избежать гриппа, насморка и тому подобного?

- Да, принимаемые профилактические меры, активная вакцинопрофилактика гриппа привели к сокращению заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. Но сказать, что произошло чудо и люди болеют намного меньше, нельзя. Сейчас разгар респираторного сезона, и пациенты с каждым днем все больше обращаются к терапевтам, врачам общей практики, педиатрам, оториноларингологам с различными проблемами.

- Вы врач-отоларинголог. Дает ли ковид осложнения на лор-органы - или он все больше поражает легкие и сердечно-сосудистую систему? Стало ли за это время больше пациентов, жалующихся на ухо/горло/нос?

- Коронавирус действительно чаще поражает нижние дыхательные пути, нервную систему. Но и такие осложнения, как риносинуситы, тонзиллофарингиты, тоже встречаются. Пациенты обращаются и с насморком, и с болью в горле. Многие отмечают потерю обоняния. Но, к сожалению, лор-врачи могут здесь мало чем помочь, так как это связано с поражением нервной системы. К счастью, у большинства людей обоняние восстанавливается.

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