Стартовала программа антикризисного наставничества

Состоялась онлайн-сессия «Наставничество – антикризисная перезагрузка бизнеса», посвященная презентации менторского проекта «Бизнес-наставники» для российских малых и средних предприятий, пострадавших во время коронавирусной пандемии. Проект реализуют социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум и Агентство стратегических инициатив при поддержке благотворительного подразделения Google.org. Это первый грант в размере 200 тыс. долларов, выделенный ИТ-компанией в нашей стране.

«Бизнес-наставники – это социальный проект. Запуская его, мы хотели дать возможность каждому российскому предпринимателю, чей бизнес существует более двух лет и относится к наиболее пострадавшим во время пандемии отраслям, получить экспертизу и советы, как адаптироваться к текущим непростым условиям. Чтобы помочь предпринимателям, пострадавшим в период пандемии, менторы участвуют в проекте pro bono – на безвозмездной основе. Для предпринимателей профессиональная помощь наставников также оказывается безвозмездно», – подчеркнула директор социальной платформы Фонда Росконгресс – Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Проект будет состоять из двух этапов. На первом участники пройдут три групповых занятия в онлайн-формате. Опытные менторы помогут своим подопечным провести диагностику бизнеса, получить информацию о ключевых точках роста и барьерах для дальнейшего развития. Не менее важной составляющей станет нетворкинг и обмен опытом между самими предпринимателями.

На втором этапе наиболее активные участники групповых занятий продолжат работу с менторами в рамках индивидуальных онлайн-сессий, где более детально обсудят слабые места бизнеса и подготовят план его развития на ближайший месяц, квартал и полугодие.

Истории проектов с наилучшими результатами будут опубликованы на сайте businessnastavniki.com и ресурсах организаторов как истории успеха, а три проекта примут участие в одном из крупнейших международных мероприятий Фонда Росконгресс в 2021 году.

«Мы уверены, что данные кейсы вдохновят предпринимателей участвовать в подобных программах как в качестве наставников, так и наставляемых. Наша задача сделать платформу “Бизнес-наставники” максимально полезной для пострадавших предпринимателей, поэтому мы планируем проведение вебинаров, подборку полезных материалов, подготовленных экспертами», – рассказала программный директор Фонда Инносоциум Анна Сорокина.

Корпоративный директор АСИ Елена Мякотникова отметила, что пандемия коронавируса в той или иной степени затронула около 4 млн из 6 млн компаний и индивидуальных предпринимателей, действующих сегодня в России. «На основании нашего опыта, в первую очередь основанного на работе молодёжных стартапов – из основных причин, сдерживающих развитие бизнеса, это отсутствие практических знаний и стратегии масштабирования. С такой проблематикой сталкиваются более 40% респондентов. Каждый третий предприниматель не знает, как увеличить объемы продаж. Для каждого четвертого остро стоит проблема конкуренции, а каждый пятый сталкивается со сложностями при формировании команды. Все это показывает, что проблематика развития бизнеса была и до пандемии, но сейчас она стоит наиболее остро. В области наставничества у экосистемы АСИ накоплена большая экспертиза, поэтому мы рады быть партнерами в этом проекте».

В свою очередь директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Россия Марина Жунич и руководитель проектов Google.org в регионе EMEA Елизавета Белозерова рассказали о действующих инициативах по поддержке МСП в России и о том, почему компании было важно присоединился к программе «Бизнес-наставники».

«Многие знают, что основатели компании Google Ларри Пейдж и Сергей Брин начинали свой бизнес в гараже. Этот предпринимательский дух до сих пор лежит в основе нашей корпоративной культуры. Поэтому мне особо приятно, что первый благотворительный грант Google.org в России выделен на поддержку малого предпринимательства. Верю, что платформа "Бизнес-наставники" окажет реальную практическую помощь российским предпринимателям из всех - даже самых удаленных - уголков страны", – прокомментировала Елизавета Белозерова решение компании.

О важности института наставничества, особенно в современных непростых условиях говорили также президент общественной организации «Опора России» Александр Калинин и президент компании «Связной», ментор проекта «Бизнес-наставники» Евгений Давыдович.

«Наставничество – это необходимый элемент любого развитого предпринимательского сообщества и рыночной экономики. Я рад, что Google, Фонд Инносоциум и АСИ хотят развернуть такой социальный проект еще более широко. Нужно сделать наставничество таким же мощным движением, как и волонтерство в нашей стране, потому что это благородно и правильно», – резюмировал Александр Калинин.

Президент «Деловой России» Павел Титов отметил, что у бизнес-объединения есть успешный опыт менторства в регионах, благодаря которому мир увидели несколько новых проектов. «Мы говорим о наставничестве в виде лучших практик или ноу хау — лично для меня это было самое ценное, когда я сам был еще в роли наставляемого», — сказал он.

Участие в онлайн-сессии также приняли исполнительный директор региональной сети «Суши-Ем Ю», председатель городского отделения бизнес-сообщества «Опора России» в Кемеровской области Владимир Ксенофонтов; директор по стратегическому развитию Курорта Красная Поляна, ментор проекта «Бизнес-наставники» Ольга Филипенкова.

Модерировал встречу заместитель председателя Комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты г. Москвы Вадим Ковалев.

Партнерами проекта стали Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», компания Amway и издательство «Альпина Паблишер».

Трансляция проходила на площадке ТАСС и доступна на электронных ресурсах Фонда Росконгресс и АСИ.