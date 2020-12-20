Подводное солнце и другие чудеса: Самые потрясающие фото океана-2020

Карим Илия. «Фридайвер в пещере. Океания». Второе место в номинации «Фотограф-исследователь». Фото: Karim ILIYA

Специализированный журнал «Океанография» подвел итоги своего традиционного фотоконкурса на лучшую морскую фотографию. Называется конкурс Ocean Photography Awards 2020, и правило у него одно: фотография так или иначе должна отражать красоту или проблемы океанов или морей.

Тобиас Баумгартнер. «Пингвины любуются огнями Мельбурна». «Приз зрительских симпатий». Фото: Tobias BAUMGAERTNER

Таннер Манселл. «Хищник и жертва. Флорида». Финалист в номинации «Приз зрительских симпатий». Фото: Tanner MANSELL

Лэнс Морган. «Серфер катается на огромной волне. Тасмания». Финалист в номинации «Приключение». Фото: Lance MORGAN

Фотографов, работающих в этом жанре, по всей планете не так уж и много в отличие от сухопутных собратьев. И тем не менее за главный приз боролись более трех тысяч участников. В финал вышли всего тридцать, а победителями стали только шесть.

Надя Али. «Подводное солнце». Первое место в номинации «Портфолио». Фото: Nadia ALY

Надя Али. «Скопление скатов у побережья Мексики». Главный приз. Фото: Nadia ALY

Лучшей в этом году стала фотограф из Канады Надя Али, сделавшая незабываемый подводный снимок массового заплыва скатов. Она же победила и в номинации «Портфолио».