2020-07-29T11:03:31+03:00
Политика

Крымский "корабль" ушел, но Киев до сих пор не может с этим смириться

Военный обозреватель Виктор Баранец размышляет о нелепых украинских протестах
Виктор БАРАНЕЦвоенный обозреватель «Комсомольской Правды», член Общественного совета при Министерстве обороны РФ
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Плакат на митинге в Киеве, март 2020 года.Плакат на митинге в Киеве, март 2020 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Среди многих политических, экономических и военных «болячек» руководящей верхушки Украины давно замечена еще одна – синдром крымской (а, может быть, и умственной?) неполноценности. Ну никак «элита» незалежной не хочет смириться с тем историческим фактом, что Крым издревле был российским, что весной 2014 года с соблюдением международных норм и по воле абсолютного большинства граждан полуострова, выраженной на референдуме, он вернулся к родным берегам.

Конечно, это было большим ударом по национальному самолюбию Киева, который до сих пор не может смириться с потерей Крыма, не захотевшему жить в одной семье с неродной матерью – Украиной. И как того героя анекдота, которого «беспокоит Гондурас», некоторых киевских политиков и военных мучает амбициозная «чесотка» из-за потери Крыма. Они то грозят вернуть полуостров силой, то перекрыть ему пресную воду. И страшно нервничают, когда на свой, российский полуостров, приезжают российские же политики, министры, артисты, писатели и даже просто курортники. Уже доходит до маразма: Киев пытается запретить Крыму строить автострады и корабли, «сверлить» скважины и распахивать земли. Иные украинские политики уже стали похожи на школьных мальчиков-стукачей, бегающих к директору с доносами. Это я вспомнил о госсекретаре США Майке Помпео, который после жалобы Киева «потребовал» (?!) от Москвы отказаться от строительства своих боевых кораблей в Крыму.

Синдром «неполноценности» проявился и на днях: Украина направила письмо генеральному секретарю ООН из-за… проведения Россией морского парада в Крыму в честь дня ВМФ. В письме постпреда страны при ООН Сергея Кислицы (выдержанном в традиционном стиле антироссийской демагогии) утверждается, что Киев расценивает парад в «оккупированном» Севастополе как «нарушение норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН, а также законодательства Украины».

Министерство иностранных дел Украины после военно-морского парада даже вручило ноту протеста посольству России.

Спрашивается, какое отношение законодательство Украины имеет к полуострову, где давно действуют исключительно российские законы? Это выглядит так же смешно, карикатурно и нелепо, как если бы Москва выразила протест Киеву в связи с продажей сала на Бессарабском рынке украинской столицы. Или пыталась запретить, скажем, соседним суверенным странам (когда-то входившим в состав Российской Империи) хозяйничать на своей территории и проводить на ней военные парады.

Ну а если серьезно, то все эти нелепые украинские протесты и ноты говорят лишь о том, что политика Киева на крымском направлении (да и не только на крымском) оторвана от реалий жизни. Как говорится, крымский корабль ушел и пришвартовался к родному российскому берегу. И это была воля двух с лишним миллионов его «пассажиров». И никакая провокационная трескотня об «оккупации» или «аннексии» Крыма Россией, никакие сопливые кляузы Киева никогда не отменят и не сломают эту волю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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