Москвичка пожаловалась на домогательства во время приема у уролога

Все случилось в конце июля в одной из московских больниц, где находилась на лечении 27-летняя Светлана В.* Девушка проходила дополнительное послеоперационное обследование. Одна из процедур предполагала удаление медицинского катетера из мочеточника девушки.

Процедуру эту провел врач клиники уролог Сергей М.* Что именно происходило за закрытыми дверьми палаты доподлинно неизвестно, однако после процедуры Света обратилась с жалобой к главному врачу. Она рассказала медику, что на приеме врач вел себя неподобающим образом и пытался вступить с ней в интимную близость.

«По закону главврач обязан сообщать в полицию о подобных жалобах пациентов, что медик и сделал. Однако, когда полицейские связались с потерпевшей Светланой В.* - девушка отказалась писать заявление и давать подробные объяснения по факту случившегося с ней домогательства со стороны врача больницы. От какой-либо помощи правоохранительных органов Светлана также отказалась», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полицией проводится проверка по факту поступившей из больницы информации. Оперативникам предстоит установить все детали произошедшей истории и выяснить имело ли место преступление.

* - имена изменены