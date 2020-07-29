Сын Арчила Гомиашвили нашелся на пляже Таиланда — в кепке и тельняшке

Завязка простая: почти в позе Леонардо Ди Каприо из начала фильма «Начало» Кристофера Нолана на пляже, обдаваемый легким бризом и океанской водичкой, обнаруживает себя седовласый старец Ксенофонт (Михаил Гомиашвили — на афише больше похожий на Никиту Джигурду, нежели на великого папу, советского актера Арчила Гомиашвили). Воспоминания стерты наглухо — прошлое закрыто. В полицейском участке мужчина узнает о будущем: или в тюрьму, или на работы в местный отель. Конечно, он выбирает второе. Уборка, красивые, но недоступные девушки, массаж, суровая хозяйка Ирина (Евгения Дмитриева), терки с местными рыбаками — все это составляет жизнь, а точнее существование Ксенофонта, который стремится выжить и в конце концов освободиться-таки из экзотического плена.

Сын за возраст отца не в ответе

Кадр из фильма "Хэппи-энд". Фото предоставлено пресс-службой

Идея сценария — фрагмент из жизни. Концептуально тоже самое случилось с отцом сценариста Константина Чармадова — он приправил канву фантазией, начинил незатейливой драматургией и добавил юмора.

- С одной стороны, это была довольно простая история, - поясняет продюсер фильма Василий Соловьев („Хороший мальчик“), в прошлом спортивный комментатор. - Живущий в Подмосковье, уставший от жизни пожилой человек со сложным характером волею судьбы отправляется в Таиланд – и там он понимает, что жизнь-то, оказывается, не заканчивается, а, наоборот, только-только начинается. Благодаря случайному знакомству с местным рыбаком и хозяйкой небольшого отеля, его внутренний мир переворачивается. Ему становится ясно, что он может еще многое сделать в этой жизни. Но при всей кажущейся простоте в этом сценарии – столько любви, личного, что дочитать его впервые до конца без слез было невозможно.

Снимал картину Евгений Шелякин («Бабушка легкого поведения», «Прожекторперисхилтон»), который при утверждении актера на главную роль изрядно поломал голову вместе с кастинг-директором. Даже зарубежных артистов пробовали. Но идеально вписался на роль аксакала Ксенофонта только Михаил Гомиашвили — он моложе сценарного персонажа на 15 лет, однако компенсирует легкую нестыковку наличием богатого жизненного опыта, поэтому дополнительно отыгрывать что-либо актеру не пришлось. Органика выручает. Он сам и есть фильм, говорили на площадке.

Кадр из фильма "Хэппи-энд". Фото предоставлено пресс-службой

Впрочем, и исполнитель роли сына Ксенофонта, если посмотреть в паспорт, формально тоже слегка нарушает хронологический порядок: актер Владимир Мишуков всего на восемь лет младше Михаила Гомиашвили. Но разве это проблема для кино?

На нашего Бунчу похож!

«Хэппи-энд» снимали в живописных местах Таиланда (только дом главного героя и эпическую сцену шторма — в Москве) на острове Ко-Чанг, поэтому тайских актеров в комедии немало. Одного из ключевых персонажей — рыбака Бунчи, с которым то ругается, то дружит Ксенофонт, сыграл местный житель Чарай Муэнпрайун (в 2011 году он снимался в российской версии сериала Lost — «Остров ненужных людей»).

Кадр из фильма "Хэппи-энд". Фото предоставлено пресс-службой

- У Чарая такой забавный имидж, что он и на актера-то не похож, - уверен режиссер Евгений Шелякин. - Он живет в очень простой хижине, держит у себя множество домашних животных. Когда фильм был уже снят, многие спрашивали нас, настоящий ли это актер, или мы взяли на роль настоящего рыбака. Попадание стопроцентное! Любопытно, что Чарай уже снимался в российских фильмах и сериалах, но такая большая роль у него впервые. Когда съемки фильма закончились, все прощались и плакали, Чарай сказал, что если когда-нибудь он приедет в Россию, то будет у него большая просьба: называть его по имени персонажа – Бунчей.

Шум океана, лепота природы и вкусная кухня — это прекрасно, только вот не все было идеально. Чтобы поймать нужный свет, съемочная группа каждый день поднималась в 4 утра (в Таиланде — короткий световой день), а еще прикрепленный к группе змеелов отгонял от актрис сколопендр. Техника при температуре выше 40 градусов и при повышенной влажности зачастую выходила из строя.

Кадр из фильма "Хэппи-энд". Фото предоставлено пресс-службой

Музыку к фильму написал известный кинокомпозитор Алексей Айги («Страна глухих», «Любовник», «Дикое поле»). Помог ему, как ни странно, исполнитель главной роли — Михаил Гомиашвили сам наиграл мелодию на укулеле, которую и доработал автор саундтрека.

Кадр из фильма "Хэппи-энд". Фото предоставлено пресс-службой

- Когда главный герой фильма очнулся на пляже и сделал несколько шагов вперед, я почувствовал его ритм, – вспоминает Айги. – Это движение проходит через весь фильм. Главный герой вынужден двигаться вперед, чтобы найти себе пропитание, выбраться из сложной ситуации, в которую он попал. Я хотел передать в музыке это неустанное стремление. Укулеле звучит, как игрушечный инструмент. Его сложно сделать серьезным, а романтичным, как оказалось, можно. В нем есть хрупкость. А мелодия, которую наиграл сам актер, просто отличная. Осталось только не испортить ее аранжировкой.

На большие экраны «Хэппи-энд» выходит сразу после возобновления работы кинотеатров — 1 августа.