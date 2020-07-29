Что такое эко-тренажеры и почему они становятся такими популярными
Заботиться о собственном здоровье, одновременно, помогая окружающей среде, проще, чем кажется. Современные кардиотренажеры не только помогут повысить уровень физической активности, но и стать частью модели низкоуглеродной экономики.
Так, команда Magnificent Revolution создала кинотеатр, который работал с помощью 12 велосипедистов. Для просмотра фильма требуется 400 ватт. Цель проекта - показать ценность низкоуглеродной экономики. Теперь такие вело-кино показы проводят в Брэдфорде, Лондоне и Мельбурне, рассказывает Sports.ru.
Другой пример – советские дорожки-массажеры, которые хоть и не вырабатывают энергию, но и не потребляют ее. Беговое полотно на таких аппаратах из маленьких вращающихся шариков вместо привычной ленты.
В быту может быть полезен велотренажер с функциями стиральной машины и энергосберегающими технологиями, идею которого придумали студенты из Китая. В передней части изобретения вместо колеса расположен барабан стиральной машинки, в него засыпают стиральный порошок. Для того, чтобы постирать вещи, пользователь крутит педали, вращая барабан. В это время вырабатывается энергия, которая подпитывает монитор, отслеживающий цикл стирки.
Велотренажеры с подобными функциями можно собрать и в домашних условиях, лайфхаков и видеоинструкций достаточно на Youtube.
Во многих европейских и американских тренажерных залах также присутствуют спортивные снаряды, оснащенные встроенными генераторами, преобразующими кинетическую энергию в электричество. Они экономят значительное количество электроэнергии. Одно занятие на велотренажерах-генераторах производит в среднем достаточно энергии для поддержания работы 2 холодильников на 24 часа.
Тем не менее, по словам специалистов, для снижения антропогенного влияния на окружающую среду необходим комплексный подход, например, дополнительное использование водосберегающих технологий, раздельный сбор мусора, умное потребление.
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