2020-07-29T15:27:37+03:00
Общество

«Газпромнефть-Восток» доставит по воде 800 тонн грузов на труднодоступные месторождения Томской области

Сезон летней навигации по сибирским рекам длится только 2 месяца в период половодья
Ксения БОГДАНОВА
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Фото: vostok.gazprom-neft.ruФото: vostok.gazprom-neft.ru
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В Сибири - разгар речной навигации: за короткий летний период компания «Газпромнефть-Восток» доставит по воде на труднодоступные месторождения Томской области более 800 тонн грузов. Это необходимое для промысловиков промышленное оборудование и материалы.

Удаленные промыслы отрезаны от большой земли болотами, и добраться до них летом можно только на вертолетах. Но с мая по июль, когда в Западной Сибири традиционно начинается сезон навигации, реки становятся достаточно полноводными для того, чтобы по ним могли проходить крупные суда. Доставка грузов по воде более экономична, чем по воздуху: транспортировка вертолетами стоит в десятки раз дороже. К тому же баржи гораздо вместительнее воздушных машин и могут за один рейс перевезти значительный объем оборудования и ресурсов.

- Для компании период навигации один из самых оптимальных способов доставки материально-технических ресурсов на автономные промыслы в летний период, когда отсутствует автомобильное сообщение, - рассказывает начальник Управления материально-технического обеспечения «Газпромнефть-Востока» Сергей Милешин. - Поэтому программу поставок на накопительные склады мы формируем таким образом, чтобы обеспечить своевременную погрузку и доставку грузов на месторождения речным транспортом в короткий период навигации по большой воде.

Первую партию грузов весом в 200 тонн «Газпромнефть-Восток» отправил по рекам Томской области в начале июня. На Шингинское месторождение, расположенное на севере региона, поехал шеститонный двигатель для газотурбинной электростанции. Электростанция работает на попутном нефтяном газе — побочном продукте, вырабатываемом во время нефтедобычи. Станция обеспечивает электроэнергией все производственные объекты Шингинского, Южно-Шингинского, Нижнелугинецкого, Западно-Лугинецкого и Юго-Западной части Крапивинского месторождений.

За три недели груз проделал путешествие в 4,4 тысячи километров. Отправная точка пути - завод-изготовитель в городе Рыбинске Ярославской области, где двигатель проходил ремонт. Оттуда он на большегрузном автомобиле отправился в Томск. Затем ему предстоит десятидневное плавание по рекам Обского бассейна: Томь, Обь, Васюган и Чижапка. Добравшись до села Моисеевка Каргасокского района, оборудование переместится на тягачи, которые преодолеют около 60 километров и привезут его на Шингинское месторождение. Самым тяжелым участком пути станет 108-километровый перегон по речке Чижапка, правому притоку Васюгана.

«Газпромнефть-Восток» использует летнюю речную навигацию уже семь лет. За это время по рекам Сибири было перевезено около 10 тысяч тонн грузов. В один из самых удачных сезонов компания доставила по воде более 3200 тонн оборудования и материалов. Погода в тот год была дождливой, благодаря этому притоки воды были особенно полноводными, и это позволило продлить время летней навигации.

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