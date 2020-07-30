2020-07-30T20:22:25+03:00
Общество

В России стартовал эксперимент по ограничению выбросов в атмосферу

Одним из первых городов – участников стал Новокузнецк
Анна ГЛАДКИХ
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Эксперимент по введению квот предельного объема атмосферных выбросов начался в 12 регионах. Фото: shutterstock.com.Эксперимент по введению квот предельного объема атмосферных выбросов начался в 12 регионах. Фото: shutterstock.com.
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По решению правительства России в 12 городах России — участниках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» - начался эксперимент по введению квот предельного объема атмосферных выбросов. Цель федерального проекта — сократить вредные выбросы к 2024 году не менее, чем на 20% по сравнению с показателями 2017 года.

Новый механизм ограничения выбросов позволит очистить воздух в городах, а предельные объемы выбросов будут устанавливаться и распределяться между предприятиями на основе сводных расчетов загрязнения воздуха. Уже в 2019 году одним из первых участие в эксперименте принял Новокузнецк. Город с металлургической и горной промышленностью принадлежит к числу самых загрязненных городов России.

- Новокузнецк уже выполнил почти половину плана по снижению выбросов: по итогам 2019 года объем выбросов уменьшился на 8% по сравнению с показателями 2017 года. Работа идет по графику, за первые 6 месяцев этого года промышленные предприятия Новокузнецка направили более 365 млн рублей на реализацию федерального проекта «Чистый воздух». Новый механизм квотирования позволит дополнительно улучшить состояние воздуха в Новокузнецке, — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Для контроля проведения эксперимента создан оргкомитет под председательством губернатора Кузбасса, в который помимо властей региона и Новокузнецка вошли представители профильных ведомств и предприятий, реализующих мероприятия по снижению выбросов в рамках нацпроекта «Экология»: АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «РУСАЛ Новокузнецк», АО «Кузнецкие ферросплавы», АО «Кузнецкая ТЭЦ».

По словам пресс-службы правительства Кузбасса, на сегодняшний день силами АО «Научно-исследовательский институт охраны атмосферного воздуха» уже выполнены сводные расчеты по количеству выбросов от промышленных предприятий, транспорта, коммунальной, социальной инфраструктур. Распределением квот, которые не должны быть превышены, займется Росприроднадзор.

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