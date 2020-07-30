В России стартовал эксперимент по ограничению выбросов в атмосферу
По решению правительства России в 12 городах России — участниках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» - начался эксперимент по введению квот предельного объема атмосферных выбросов. Цель федерального проекта — сократить вредные выбросы к 2024 году не менее, чем на 20% по сравнению с показателями 2017 года.
Новый механизм ограничения выбросов позволит очистить воздух в городах, а предельные объемы выбросов будут устанавливаться и распределяться между предприятиями на основе сводных расчетов загрязнения воздуха. Уже в 2019 году одним из первых участие в эксперименте принял Новокузнецк. Город с металлургической и горной промышленностью принадлежит к числу самых загрязненных городов России.
- Новокузнецк уже выполнил почти половину плана по снижению выбросов: по итогам 2019 года объем выбросов уменьшился на 8% по сравнению с показателями 2017 года. Работа идет по графику, за первые 6 месяцев этого года промышленные предприятия Новокузнецка направили более 365 млн рублей на реализацию федерального проекта «Чистый воздух». Новый механизм квотирования позволит дополнительно улучшить состояние воздуха в Новокузнецке, — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Для контроля проведения эксперимента создан оргкомитет под председательством губернатора Кузбасса, в который помимо властей региона и Новокузнецка вошли представители профильных ведомств и предприятий, реализующих мероприятия по снижению выбросов в рамках нацпроекта «Экология»: АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «РУСАЛ Новокузнецк», АО «Кузнецкие ферросплавы», АО «Кузнецкая ТЭЦ».
По словам пресс-службы правительства Кузбасса, на сегодняшний день силами АО «Научно-исследовательский институт охраны атмосферного воздуха» уже выполнены сводные расчеты по количеству выбросов от промышленных предприятий, транспорта, коммунальной, социальной инфраструктур. Распределением квот, которые не должны быть превышены, займется Росприроднадзор.
Еще больше материалов по теме: «Экология: Чистый воздух»