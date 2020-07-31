Лидер «Новых людей» Нечаев предложил расширить льготный режим для самозанятых

Полтора года назад в России стартовал эксперимент, который оценили сотни тысяч активных граждан, обладающих предпринимательской жилкой. Суть – в специальном налоговом режиме, налоге на профессиональный доход. Любой россиянин может получить статус самозанятого, и со своей деятельности платить 4% налогов, если товары и услуги реализуются физическим лицам, и 6%, если потребителями являются индивидуальные предприниматели и юридические лица. Есть правда и ограничения. Сумма годового дохода для такой налоговой ставки не должна превышать 2,4 млн. рублей. При этом самозанятые не могут извлекать доход из добычи полезных ископаемых, продавать подакцизные товары и заниматься перепродажей. Наемных работников быть не должно.

С начала эксперимента и по июль 2020 года сумма доходов, полученных самозанятыми от налога на профессиональный доход превысила 100 млрд. рублей.

С 1 июля жители всех регионов России получили возможность стать самозанятыми. Владимир Путин подписал закон, разрешающий субъектам РФ самостоятельно с этого дня вводить спецрежим «Налог на профессиональный доход» (НПД), а также высказал инициативу снизить возрастную планку для регистрации самозанятых с 18 до 16 лет.

По словам одного из участников круглого стола, основателя партии «Новые люди»Алексея Нечаева, возможность регистрации в статусе самозанятого дает два полезных момента. Во-первых, это удобный способ уплаты налогов. Не секрет, что для многих предпринимателей бухгалтерская отчетность – самая сложная часть их деятельности. Поэтому и приходится обращаться к профессионалам, платить им за бухгалтерские услуги. Для самозанятых разработано технологичное приложение: нажимаешь кнопку и отчетность формируется автоматически. Единственное, что приходится делать, это разделять доходы, полученные от физических и от юридических лиц – как сказано, там разные налоговые ставки.

Во-вторых, статус самозанятого – это спокойствие. Заплатил, и незачем тревожиться, не заблокирует ли банк поступающие от клиентов платежи, что чревато неприятностями с налоговой инспекцией.

По оценке Алексея Нечаева, до 38 млн. россиян имеют дополнительный доход, помимо того, что получают на основном месте работы.

- Такие люди важны и нужны, ведь они сами кормят себя и свои семьи. Как в известной древней мудрости: не ждут, когда им за работу дадут рыбу, а сделали удочку и сами добывают эту рыбу, - отметил Алексей Нечаев, подчеркнув, что «Новые люди» - единственная политическая партия, которая их защищает.

А главной мерой поддержки глава партии считает поднятие планки максимального дохода с 2.4 млн. рублей до 5 млн. в год. В основе такого решения лежат честность, доверие и справедливость.

Как остаться честным с государством? Наверняка такой вопрос возникнет или уже возник перед многими самозанятыми. Ведь, с одной стороны, 2,4 млн. рублей в год – это большие деньги, а с другой стороны, что делать, если эта планка достигнута. Поднятие предельной суммы дохода даст самозанятым возможность не заморачиваться. И от этого, уверен Алексей Нечаев, никто не пострадает – ни государство, ни предприниматели.

Кстати, государство, должно гарантировать, что правила будут действовать долго – только тогда многие предприниматели выйдут из тени и будут готовы платить налоги в казну.

Очень важно, по мнению лидера «Новых людей» - восстановить доверие, чтобы люди поняли, что такие условия игры пришли надолго, и это не очередная кампанейщина.

С мнением Алексея Нечаева поднять максимальную планку доходов до 5 млн. рублей в год согласились все участники круглого стола.

Например, адвокат, президент Молодежного союза юристов РФ Маргарита Пальцева рассказала, что самозанятость многим облегчила жизнь: больше 90% молодых преподавателей перешли в самозанятые. И у студентов теперь все реже возникает вопрос, как правильно заплатить налог с репетиторства.

Российский экономист, специалист в области государственного управления экономикой Никита Кричевский не просто поддержал инициативу поднять предельную планку дохода, но и предложил ввести для самозанятых добровольные отчисления во внебюджетные фонды. А вот предложение уменьшить налоговую ставку для самозанятых, достигших 65-летнего возраста, он считает нецелесообразным.

-Тот, у кого есть теща-пенсионерка, оформит все на нее, и будет платить 2 процента, что ставит в несправедливое положение тех, у кого такой тещи нет, - считает Никита Кричевский.