В шаге от развода: Ким Кардашьян и Канье Уэст уже год не живут вместе

То, что у Ким Кардашьян и Канье Уэста серьезные проблемы в браке, уже далеко не секрет. Сначала 43-летний рэпер откровенно заявил, что еще два года назад пытался развестись с 39-летней моделью. Затем публично сообщил, что они с женой не хотели рожать старшую дочку Норт и подумывали об аборте. А потом Канье и вовсе забаррикадировался на своем ранчо в Вайоминге и отказался впускать внутрь жену и докторов, отправляя в большой мир сообщения о том, что супруга хочет изолировать его. И вот теперь стало известно, что дела у звездной пары обстоят еще хуже, чем кажется: Ким и Канье уже год не живут под одной крышей.

Супруги разъехались из-за психического заболевания Уэста – биполярного расстройства (из-за его обострения артист и чудит в последние недели). Ким с четырьмя детьми живет в Лос-Анджелесе, Канье – на ранчо в Вайоминге. Как рассказал источник из окружения звездной пары изданию US Weekly, Кардашьян навещает мужа примерно раз в пять недель. Привозит с собой детей, коротко общается с супругом и улетает обратно в Лос-Анджелес. При этом Ким изо всех сил сохраняет видимость счастливой семьи и публикует в Инстаграме снимки с мужем, потому что не хочет разводиться с ним.

- Канье находился в Вайоминге в течение всего последнего года, а Ким навещала его примерно раз в пять недель и привозила детей. Они не проводили время вместе, потому что он полностью переместил свою жизнь на ранчо. Это мало напоминает большую и счастливую семью, - говорит инсайдер.

kimkardashian У Ким и Канье четверо детей.

Ким решила изолировать себя и детей от мужа, потому что боится, что это плохо скажется на их психическом состоянии. Канье, впрочем, так не считает: в Твиттере он написал, что семья в такой момент должна находиться рядом с ним. К тому же Ким не одобряет намерение мужа участвовать в выборах президента США. Напомним, Уэст заявил о своем желании включиться в предвыборную гонку еще 4 июля. Позже от своих слов отказался, а несколько дней назад официально зарегистрировался на сайте избирательной комиссии. Рэпер не только заполнил документы, но и оплатил взнос в 35 тысяч долларов. Кардашьян умоляла мужа отказаться от этого намерения. Но ее слова возымели обратное действие: выступая перед избирателями в Южной Каролине, Канье расплакался и рассказал, что они с женой собирались избавиться от ребенка, когда она была беременна Норт.

- Ким очень расстроена. Меньше всего ей хочется разводиться с человеком, от которого у нее четверо детей. Она знает, что ее финансы не пострадают, однако думает о детях и партнерстве. Дело движется к разводу, но кто знает, сможет ли она на самом деле подписать бумаги, - рассказал источник.

Ким с четырьмя детьми живет в Лос-Анджелесе, Канье – на ранчо в Вайоминге. Фото: Инстаграм.

Ким можно понять: такие мужья, как Канье, на дороге не валяются. Недавно журнал Forbes объявил Уэста самым богатым музыкантом планеты: на его счетах лежат 1,3 миллиарда долларов. Только за минувший год рэпер заработал 170 млн долларов. Причем львиную долю доходов Канье приносит вовсе не музыка, а модный бизнес. Большая часть из заработанных им за 2019 год миллионов приходится на сделку с компанией Adidas, выпустившей именную коллекцию кроссовок Yeezy совместно с основанным Канье Уэстом брендом.

Ким также финансово успешна – ее состояние также приближается к миллиарду долларов (Forbes оценивает его в 900 миллионов). Она успешно зарабатывает на продаже косметики, нижнего белья и рекламе в соцсетях. Но, видимо, это как раз тот пример, когда не в деньгах счастье.

Супруги воспитывают четверых детей: шестилетнюю Норт, четырехлетнего Сейнта, двухлетнюю Чикаго и годовалого Псалма. Норт и Сейнта Ким родила сама, а Чикаго и Псалм появился на свет благодаря услугам суррогатных матерей. Проблемы в браке у супругов начались после того, как у Канье случилось обострение психического расстройства. В 2016 году Уэст был госпитализирован в психиатрическую клинику, после чего музыкант почти на год отменил все выступления и гастроли. У рэпера диагностировали биполярное расстройство. Свой диагноз музыкант не скрывает, и даже на обложке своего альбома написал: «Я ненавижу биполярное расстройство. Это классно», тем самым подчеркнув особенность болезни. При биполярном расстройстве характерны перепады настроения – от мрачного уныния до восторженности и повышенной работоспособности.

kimkardashian Ким устала жить с Канье под одной крышей.

В прошлом году в интервью журналу Vogue Ким рассказала, как семья справляется с недугом Канье. Как призналась модель, ее муж не принимает никаких препаратов, которые облегчают состояние пациентов с подобным диагнозом.

- Таблетки ему уже не помогают – они превращают его в другого человека, - рассказала Кардашьян. – Раньше он много путешествовал, теперь ему приходиться меньше гастролировать из-за болезни. Но, честно говоря, мне бы не хотелось рассказывать об этом вместо него. Мы научились регулировать психический процесс, и когда приступы приближаются, мы уже знаем, что делать.

Канье Уэст лечился в медицинском центре Рональда Рейгана при университете Калифорнии (Лос-Анджелес). По официальной версии, рэпер был госпитализирован с переутомлением и нервным истощением. Однако позже СМИ сообщили, что у него паранойя, которая продолжает прогрессировать. Артист относился к обслуживающему персонал в клинике с крайней подозрительностью и не позволял врачам прикасаться к себе. Позже диагноз «паранойя» сменился на биполярное расстройство. Сам Канье в откровенном интервью признался, что на его психику серьезно повлияло употребление наркотиков.