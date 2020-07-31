2020-07-31T12:18:00+03:00
Происшествия

В Волгограде задержали группу экстремистов

У членов запрещенной в России организации "Таблиги Джамаат" нашли запрещенную литературу
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Момент задержания одного из экстремистов.Момент задержания одного из экстремистов.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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Сотрудники ФСБ России при содействии МВД и Росгвардии пресекли в Волгоградской области деятельность ячейки запрещенной в России международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат".

- В отношении организатора и 5 членов ячейки возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации", - сообщили в ФСБ России.

У членов группы изъята литература, включенная Минюстом России в Федеральный список экстремистских материалов. Все эти материалы подтверждают причастность задержанных к организации "Таблиги Джамаат".

Следователи проводят комплекс оперативных мероприятий по розыску других членов запрещенной организации.

Напомним, ранее сотрудники СК России сообщили о задержании пятерых членов запрещенной террористической организации "Кизлярский сектор", которая была создана в колонии уроженцем Республики Дагестана Шахбаном Гасановым. С 2013 года силовикам удалось задержать 40 членов этой организации, еще около 50 находятся в розыске.

Изъятая литература. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Изъятая литература.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

На днях сотрудникам ФСБ России во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии России ликвидировали целую сеть террористов из запрещенной организации "Исламское движение Узбекистана", которые готовились к терактам в Москве, Новосибирске и Красноярском крае. 22 члена этой организации уже отправлены под суд.

Еще одного бандита с боевыми гранатами и автоматом спецназу удалось ликвидировать в подмосковных Химках. Он направлялся в центр Москвы, где собирался расстреливать на улицах людей.

ФСБ публикует видео спецоперации в Волгоградской области.Источник: ФСБ РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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