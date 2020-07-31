"Теперь церкви нужна помощь людей": Выпущен мультфильм о судьбе уникального сельского храма, который нужно спасать

Крест, будто парящий над полуразрушенной маковкой церкви - силуэт Казанского храма в селе Курба Ярославской области невозможно забыть. Великолепная церковь стоит здесь с конца 18 века - и история не пощадила ее.

Исследователи говорят, что это здание - единственный в мире круглый 16-лепестковый храм. Это важный памятник русского зодчества. Изнутри огромное пространство покрывают фрески - мастера уместили здесь более 350 сюжетов! Но в советские годы в церкви разместили тракторную станцию, а потом и вовсе забросили здание, забыли о нем. Храм десятилетиями разрушали ветра и дожди, уникальные фрески становились все бледнее... Пока его восстановлением не занялся благотворительный фонд "Белый Ирис" при поддержке местных жителей.

Изнутри огромное пространство покрывают фрескиФото: Наталия КУДРЯШОВА

Благодаря полученному президентскому гранту в этом году в храме провели консервационные работы, которые помогут защитить его от дальнейшего разрушения. В планах - разработка проекта и реставрация.

История Казанского храма в с. Курба.Анимационный видеоролик о Казанском храме с. Курба Ярославской области создан в рамках проекта "Возрождение сельских жемчужин" , реализуемого за счет средств Фонда президентских грантов.

В этом году в Курбе отмечают не только начало возрождения храма - но и его 250-летие. К этой важной дате фонд «Белый Ирис» подготовил мультфильм об истории Церкви Казанской иконы Божией Матери. Его первыми зрителями стали курбские дети - премьера прошла в местной сельской школе.

Авторы хотят привлечь внимание подрастающего поколения к проблеме сохранения уникальных культурных памятников в нашей странеФото: кадр из фильма

Создатели говорят, что в ленте они постарались воплотить не только историю курбского храма, но и отразить судьбу сотен других исчезающих церквей - разрушенных, забытых.

- Созданием ролика именно в анимационном формате планировалось привлечь внимание подрастающего поколения к проблеме сохранения уникальных культурных памятников в нашей стране, - говорит директор фонда Ольга Шитова. – Мы надеемся, что в такой доступной форме, как мультфильм, детям с юного возраста станет понятно, что не только мы нуждаемся в культурных святынях, но и они нуждаются в нашей помощи и заботе, так как именно в этом проявляется ответственность и уважение к своей истории и наследию.

В мультфильме постарались воплотить не только историю курбского храма, но и отразить судьбу сотен других исчезающих церквейФото: кадр из фильма

Режиссер, художник и аниматор ролика Екатерина Иванова, автор идеи, композитор, звукорежиссер и актёр озвучивания Константин Загацкий, сценарист Юрий Рахманов, художник по персонажам Анастасия Булавкина.